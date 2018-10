Brexit en migratie leveren giftige debatten op in het Europees Parlement

In het Europees parlement in Straatsburg ging het er deze week weer pittig aan toe. De teleurstellende resultaten van de Europese Raad en de heikele kwestie over de brexit beroerde de gemoederen. 'Het nazisme was een socialistische ideologie, vergeet dat niet. Een links gedachtengoed'. De anders zo voorkomende fractieleider van de conservatieve fractie (ECR), Syed Kamall lokte meteen een pandemonium van oververhitte reacties uit. Udo Bullmann van de sociaaldemocraten (S&D) sprong bijna uit zijn vel van woede, daarin gesteund door het sarcasme van Gabriele Zimmer van radicaal-links. 'Mijnheer Kamall, u kent de geschiedenis van Europa niet, nochtans behoort het Verenigd Koninkrijk, of het dat nu wil of niet, tot hetzelfde continent'.

