De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk boeken voorlopig maar weinig vooruitgang bij hun onderhandelingen over een handelsakkoord. Dat heeft hoofdonderhandelaar Michel Barnier volgens diplomaten dinsdag gezegd aan de bevoegde Europese ministers. De Britse premier Boris Johnson had komende donderdag 15 oktober als deadline voor een akkoord gesteld, maar dat lijkt stilaan onhaalbaar. Op Twitter zei Barnier "de komende dagen en weken" hard te zullen blijven werken.

Een akkoord over de handels- en andere relaties tussen het VK en de Unie moet een economische schok voorkomen wanneer op 1 januari 2021 een einde komt aan de transitieperiode die na de brexit inging. Begin dit jaar kwam een einde aan het EU-lidmaatschap van het VK, maar om de overgang vlot te laten verlopen, besloten de Britten om nog tot eind dit jaar deel te blijven uitmaken van de Europese douane-unie en de interne markt. Maar over minder dan drie maanden stappen de Britten ook daar uit. Boris Johnson zegt al langer dat Londen en Brussel tegen donderdag 15 oktober, overmorgen dus, een akkoord moeten hebben. Dat moet de parlementen aan beide zijden van het Kanaal voldoende tijd bieden om het akkoord te bestuderen en goed te keuren.

Echter, na de briefing die Michel Barnier dinsdag aan de Europese ministers gaf, lijkt zo goed als alle hoop opgeborgen te mogen worden dat donderdag een akkoord beklonken kan worden, wanneer de Europese leiders in Brussel bijeenkomen voor hun traditionele oktobertop. "De onderhandelingen verlopen constructief, maar er ligt nog veel werk op de plank", zei Barnier volgens diplomaten.

Hij zou hebben aangedrongen op eenheid onder de 27 lidstaten bij de onderhandelingen over de drie overblijvende, grote knooppunten: de staatssteunregels, de regeling om geschillen te beslechten en de visserijsector. In een tweet na afloop van zijn briefing zei Barnier dat "de sterke eensgezindheid" onder de lidstaten bevestigd werd en dat de EU "de komende dagen en weken aan een eerlijk akkoord zal blijven werken".

Ook uit de verklaringen van andere hoofdrolspelers blijkt dat Johnson zijn hoop op een akkoord tegen de start van de Europese top mag opbergen. "Wij verwachten substantiële vooruitgang van onze Britse vrienden", zei de Duitse minister van Europese Zaken Michael Roth.

Volgens Europese onderhandelaars blazen de Britten het belang van de visserijsector op, maar de Ierse buitenlandminister Simon Coveney zei dat de Unie haar vissers niet zal verraden om met de Britten een akkoord te kunnen sluiten. Ook voor België is visserij een van de grote openstaande discussiepunten. Boris Johnson pleegt woensdag opnieuw video-overleg met Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Ze zagen elkaar tien dagen geleden ook al en spraken toen af dat ze contact zouden houden, luidt het in Londen. Mogelijk neemt ook Europese Raadsvoorzitter Charles Michel aan het gesprek deel.

De Duitse minister Roth benadrukte dinsdag ook dat de EU zowel op een akkoord als op een 'no deal'-scenario voorbereid is, maar ook in Groot-Brittannië wordt met alles rekening gehouden. Zo worden verschillende ferrymaatschappijen er in de arm genomen om noodgoederen zoals medicatie naar het eiland te kunnen vervoeren in het geval van een no deal.

De Britse regering heeft contracten voor in totaal 77,6 miljoen pond (85,6 miljoen euro) afgesloten met Brittany Ferries, DFDS, P&O Ferries en Stena Line voor de eerste zes maanden na het einde van de overgangsfase, meldde het ministerie van Transport dinsdag. De contracten moeten ervoor zorgen dat belangrijke goederen "vlot hun weg naar het VK blijven vinden, wat ook de uitkomst van de onderhandelingen met de EU is".

