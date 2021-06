Terwijl de Europese Unie het Verenigd Koninkrijk oproept om het brexit-akkoord toe te passen, heeft de Britse premier Boris Johnson vandaag een oproep gelanceerd tot "pragmatisme en compromis". Centraal in de discussie staan de afspraken rond Noord-Ierland.

De leiders van de Europese Unie, Ursula von der Leyen en Charles Michel, waarschuwden Londen zaterdag dat 'beide zijden moeten implementeren wat we afgesproken hebben' in het brexit-akkoord. 'De EU is het daarover volledig eens', zo tweetten ze na afloop van een ontmoeting met de Britse premier Johnson in de marge van de G7-top in Cornwall.

Ook de Franse president Emmanuel Macron had Johnson eerder op de dag al opgeroepen om zijn belofte na te komen. Boris Jonhson van zijn kant riep de Europeanen op om blijk te geven van 'pragmatisme en compromis'. In gesprekken met de EU-leiders, met Macron en met de Duitse bondskanselier Angela Merkel 'heeft Johnson benadrukt dat de bescherming van het Goede Vrijdag-akkoord primoridiaal is'.

De discussie gaat over de uitvoering van het Protocol over Ierland en Noord-Ierland, dat samen met het brexit-akkoord gesloten werd. Om het vredesproces in Noord-Ierland te beschermen werd beslist om controles aan de grens met EU-lidstaat Ierland te vermijden. Dat bleek alleen maar mogelijk door Noord-Ierland - in tegenstelling tot Groot-Brittannië - bij de douane-unie en de interne markt te houden.

Het gevolg daarvan is dat er wel controles gekomen zijn tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland - ook al had Boris Johnson gezworen dat dat nooit zou gebeuren. Voor de Noord-Ierse unionisten zijn zulke controles tussen hun regio en het Britse vasteland een regelrechte nachtmerrie.

