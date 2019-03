Brexit: Brits parlement stemt met overweldigende meerderheid tegen een tweede brexitreferendum

De vraag naar een tweede brexitreferendum is eigenlijk een amendement op een motie van de regering van premier Theresa May, waarin de parlementsleden gevraagd wordt of ze uitstel van de brexit willen.

Het amendement van Sarah Wollaston, die de Conservatieven onlangs verliet voor The Independent Group, koppelt dat uitstel aan een nieuw referendum over de vraag of de Britten al dan niet uit de EU moeten stappen. Maar het amendement werd met een overweldigende meerderheid verslagen.

Amper 85 parlementsleden stemden voor, 334 anderen stemden tegen. Heel wat Labour-parlementsleden stemden tegen of onthielden zich op vraag van de partijleiding. Hoewel Labour officieel achter een tweede brexitreferendum staat, was het nu 'niet het juiste moment', klonk het eerder. De oppositie volgde daarmee het standpunt van de People's Vote Campaign, die alle parlementsleden die voor een tweede referendum ijveren bundelt.

De onthouding van Labour is ook tactisch: als het amendement van Wollaston goedgekeurd werd, dan kwamen twee andere amendementen - waaronder eentje van de partijtop - niet meer aan bod.