De voormalige Nationaal Veiligheidsadviseur van de Republikeinse ex-president George H.W. Bush, Brent Scowcroft is overleden op 95-jarige leeftijd. Hij was een notoir tegenstander van de oorlog in Irak, die George Bush junior in 2002-2003 ontketende.

Het overlijden werd bekendbemaakt door een woordvoerder van de Bush Foundation.Er werd geen doodsoorzaak vermeld.

Brent Scowcroft had een opleiding als militair piloot gekregen. Tijdens de Vietnamoorlog werd hij een militaire assistent van de Republikeinse president Richard Nixon. Later diende hij als Nationaal Veiligheidsadviseur tijdens de eerste Golfoorlog onder George Bush sr. (1989-1993), een functie die hij eerder had bekleed onder president Gerald Ford (1975-1977). In 'A Transformed World' (1998), een boek dat hij samen met George H.W. Bush (Bush senior dus) schreef, gaat hij in op de historische veranderingen waarmee ze werden geconfronteerd, zoals de val van de Berlijnse Muur, het bloedbad bij het Tiananmenprotest en de (eerste) Golfoorlog.

In 2002 sprak Scowcroft zich uit tegen een Amerikaanse inval in Irak onder Bush junior (George W. Bush) en zei hij dat er 'zeer weinig bewijs is waarmee Saddam (Hoessein) aan terroristische organisaties kan worden gelinkt, laat staan aan de aanslagen van 11 september'. Algemeen werd aangenomen dat Bush senior die mening deelde.

Bij de laatste presidentsverkiezingen van 2016 had de Republikein Scowcroft aangekondigd voor de Democraat Hillary Clinton te zullen stemmen en dus niet voor partijgenoot Donald Trump.

Het overlijden werd bekendbemaakt door een woordvoerder van de Bush Foundation.Er werd geen doodsoorzaak vermeld.Brent Scowcroft had een opleiding als militair piloot gekregen. Tijdens de Vietnamoorlog werd hij een militaire assistent van de Republikeinse president Richard Nixon. Later diende hij als Nationaal Veiligheidsadviseur tijdens de eerste Golfoorlog onder George Bush sr. (1989-1993), een functie die hij eerder had bekleed onder president Gerald Ford (1975-1977). In 'A Transformed World' (1998), een boek dat hij samen met George H.W. Bush (Bush senior dus) schreef, gaat hij in op de historische veranderingen waarmee ze werden geconfronteerd, zoals de val van de Berlijnse Muur, het bloedbad bij het Tiananmenprotest en de (eerste) Golfoorlog. In 2002 sprak Scowcroft zich uit tegen een Amerikaanse inval in Irak onder Bush junior (George W. Bush) en zei hij dat er 'zeer weinig bewijs is waarmee Saddam (Hoessein) aan terroristische organisaties kan worden gelinkt, laat staan aan de aanslagen van 11 september'. Algemeen werd aangenomen dat Bush senior die mening deelde.Bij de laatste presidentsverkiezingen van 2016 had de Republikein Scowcroft aangekondigd voor de Democraat Hillary Clinton te zullen stemmen en dus niet voor partijgenoot Donald Trump.