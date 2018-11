Brein achter aanslagen van 22 maart 2016 stond op Franse jihad-hitlijst

De makers van de serie Homeland zouden er zo een nieuw seizoen over kunnen schrijven. Na de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, waarbij 130 mensen omkwamen, stelde de Franse inlichtingendienst DGSE een lijst op met zeven personen die verantwoordelijk waren voor het bloedbad. Samen met collega-inlichtingendiensten spoorden de Fransen de terroristen op in Syrië, de Amerikanen executeerden ze met hun drones. De laatste naam die van de 'hitlist' werd geschrapt, is die van Oussama Atar, ook wel Abou Ahmad al-Iraqi of 'de Belg' genoemd. De Belgische terrorist van Marokkaanse afkomst was ook het brein achter de aanvallen in Brussel, die aan 32 mensen het leven heeft gekost. Hij is in november 2017 bij een luchtaanval in Syrië uitgeschakeld.

