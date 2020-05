Het coronavirus arriveerde later in Zuid-Amerika maar heeft van dit deel van het continent al een nieuw epicentrum van de covid-19 pandemie gemaakt. Brazilië is het zwaarst getroffen.

'We zien veel Zuid-Amerikaanse landen met een toenemend aantal gevallen, en daar maken we ons zorgen over', zegt Mark Ryan, directeur noodsituaties van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 'Het is duidelijk dat Brazilië op dit moment het zwaarst getroffen is.'

Brazilië telt al het op twee na hoogste aantal gevallen ter wereld, 314.769 volgens de gegevens van de Amerikaanse John Hopkins-universiteit, met 20.267 doden. Alleen de Verenigde Staten, met meer dan 1,6 miljoen gevallen, en Rusland, met 326.448 gevallen, scoren slechter.

Peru, Chili en Ecuador

Peru registreerde al 108.769 infecties en 3148 sterfgevallen, Chili 61.857 infecties en 630 sterfgevallen en Ecuador 35.828 infecties en 3056 sterfgevallen.

Het minst getroffen zijn Suriname, met slechts 11 infecties en 1 sterfgeval, en Guyana met een 127 infecties en 10 sterfgevallen.

Vrijdag (om 18 uur) stond de teller voor heel Zuid-Amerika (12 landen en Frans-Guyana) op 557.527 gevallen, met 28.440 sterfgevallen. Over de hele wereld waren er toen meer dan 5,2 miljoen geïnfecteerden en meer dan 337.000 doden.

Kwetsbare bevolkingsgroepen

Volgens WHO-epidemiologe Maria Van Kerkhove 'zijn in alle Zuid-Amerikaanse landen kwetsbare bevolkingsgroepen, en moeten we ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot gezondheidszorg, tests en informatie om meer besmettingen en sterfgevallen te voorkomen.'

Migranten behoren tot de meest kwetsbare groepen. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) heeft dringend 21,2 miljoen dollar gevraagd om deze groepen in tien landen te ondersteunen: Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay en Venezuela.

De IOM merkt op dat migranten in Zuid-Amerika niet alleen door covid-19 wordt bedreigd, maar 'ook het risico lopen te worden uitgesloten en gestigmatiseerd. Bovendien worden ze geconfronteerd met aanzienlijke, zwaardere sociaaleconomische uitdagingen' als gevolg van de economische recessie en lockdown-maatregelen van de regeringen.

Venezuela

Adriana Escariz, van de regionale directie van IOM, zegt dat de regio 'door de stroom migranten en vluchtelingen uit Venezuela al voor een van de grootste migratiecrisissen ter wereld staat.'

Zuid-Amerika telt ongeveer tien miljoen migranten, van wie 80 procent uit de regio zelf komt. De meeste komen uit Venezuela.

Door de pandemie legden regeringen beperkingen op, onder meer via blokkades, uitgaansverboden, de sluiting van grenzen en het stilleggen van commerciële activiteiten. Dat heeft een negatief effect op de inkomsten van migranten. Dat maakt hen nog kwetsbaarder, en ook hun families in het thuisland, aangezien ze minder geld naar huis kunnen sturen.

Gesloten grenzen

Door de sluiting van grenzen kwamen ook honderden migranten vast te zitten, in sommige gevallen zonder dat ze in hun meest elementaire behoeften kunnen voorzien, zoals voedsel, onderdak en toegang tot gezondheidszorg.

WHO-topman Mark Ryan wijst ook naar het Braziliaanse Amazonegebied, waar de inheemse bevolking in verhouding zwaar getroffen is, met 490 geïnfecteerden per 100.000 inwoners.

In absolute cijfers zijn de meeste besmettingen in Brazilië geregistreerd in São Paulo en Rio de Janeiro in het zuidoosten van het land en in Pernambuco en Ceará in het noordoosten.

'Hoewel de Braziliaanse regering het gebruik van hydroxychloroquine voor algemeen gebruik door de bevolking heeft goedgekeurd,' zegt Ryan, 'ondersteunt het klinische bewijs dat we tot dusver hebben, niet dat het werkt bij de behandeling van covid-19.' Eerst moeten de klinische onderzoeken zijn afgerond en 'moeten we duidelijke resultaten hebben.'

