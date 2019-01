Brazilië verlaagt diplomatiek belang klimaat

In de nieuwe organisatiestructuur van het Braziliaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is het woord 'klimaat' niet meer terug te vinden. De functie van ondersecretaris-generaal voor Milieuzaken is geschrapt, en de bevoegdheden zijn ondergebracht bij het secretariaat voor 'Nationale Soevereiniteit en Burgerzaken'.

Scepticus

De ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de VN-klimaatonderhandelingen werken er nog wel, laat een bron weten aan de gespecialiseerde website Climate Home News, maar 'klimaatverandering' komt niet langer voor in de beschrijving van de bevoegdheden van het departement. Er is wel nog een verwijzing naar de 'bescherming van de atmosfeer'.

De beslissing tekent het scepticisme van de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Ernesto Araújo's, tegenover de klimaatverandering en het internationale antwoord daarop, dat hij eerder afschilderde als een linkse samenzwering. Het ministerie wilde inhoudelijke niet reageren op de herstructurering, maar zei in een verklarende nota dat zo 'grotere administratieve efficiëntie en kostenbesparingen' bereikt zouden worden.

Davos

Araújo zal president Jair Bolsonaro vergezellen op het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos volgende week - een eerste test van de diplomatieke houding van de nieuwe Braziliaanse regering.

In de voorbije jaren heeft de top van politieke en industriële leiders de klimaatverandering altijd als een van de grootste bedreigingen voor de welvaart in de wereld aangeduid. Ook VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zal er aanwezig zijn en naar alle verwachtingen die boodschap sterk benadrukken.

Er is veel onzekerheid over de Braziliaanse inbreng in de klimaatinspanningen. Tijdens zijn verkiezingscampagne dreigde Bolsonaro om zijn land terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs, maar na grote internationale verontwaardiging verzachtte hij dat standpunt.

Tegenstand

Minister van Leefmilieu Ricardo Salles liet dinsdag weten in de Braziliaanse media dat er tegenstand is binnen de regering tegen het akkoord, maar dat Brazilië 'voorlopig' in het akkoord blijft.

'Er zijn belangrijke punten in het akkoord waar we waarde aan hechten, zoals de mechanismen om financiële middelen naar het land te brengen', zei hij. Maar dat mag Brazilië er niet van weerhouden om zijn economische agenda uit te voeren, zei hij. Het gaat onder meer om het openstellen van beschermde gebieden voor de industrie.

Schuldenaar

In een interview met persagentschap Bloomberg vorige week benadrukte Salles ook dat 'Brazilië geen schuldenaar is wat betreft klimaatverandering, maar een crediteur.' Dat is volgens de Braziliaanse ngo Observatório do Clima maar een halve waarheid. Het land deed tussen 2005 en 2012 inderdaad veel om zijn uitstoot uit ontbossing te verminderen, maar sindsdien versnelt die ontbossing opnieuw.

'Het is niet voldoende dat landen zichzelf tevreden stellen door in de achteruitkijkspiegel te kijken', zegt Claudio Angelo van het Observatório do Clima. 'Alle landen moeten hun beloftes opkrikken'.

Brazilië heeft miljoenen dollars aan internationale steun gekregen, vooral van Noorwegen, om de ontbossing aan banden te leggen. Die betalingen, via het Amazonefonds, zijn echter gebaseerd op de resultaten, en donoren hebben nu al hun bezorgdheid uitgedrukt over de gang van zaken.