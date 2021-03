In Brazilië hebben minister van Defensie Fernando Azevedo e Silva, verrassend, en minister van Buitenlandse Zaken Ernesto Araujo, minder verrassend, hun ontslag uit de regering van president Jair Bolsonaro aangekondigd. De regering werd vervolgens herschikt.

'Ik dank de president van de republiek, aan wie ik gedurende deze periode van meer dan twee jaar loyaal ben geweest. Ik verlaat het ministerie met de zekerheid dat ik mijn missie heb volbracht', aldus Azevedo e Silva. Een reden voor zijn vertrek gaf hij niet.

Het ontslag van de defensieminister komt er amper een paar uren na dat van de minister van Buitenlandse Zaken Ernesto Araujo. Die was omstreden vanwege zijn moeizame contact met China en de VS, waardoor Brazilië mogelijk deals rond coronavaccins is misgelopen.

De regering werd na de ontslagenns grondig herschikt. Zes ministerposten wijzigen, waaronder die van Buitenlandse Zaken, Justitie en Defensie.

Twee weken geleden werd minister van Volksgezondheid Eduardo Pazuello al vervangen door cardioloog Marcelo Queiroga. Hij is al de vierde minister van Volksgezondheid sinds het begin van de corona-epidemie in Brazilië.

