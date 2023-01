Brazilië: gerechtelijk onderzoek naar rol van Bolsonaro bij bestorming parlement

Het Braziliaanse nationaal parket heeft het Hooggerechtshof vrijdag gevraagd een onderzoek te starten naar de eventuele verantwoordelijkheid van oud-president Jair Bolsonaro bij de bestorming van de parlementsgebouwen, vorige week. Het Hooggerechtshof zegde toe de zaak te zullen onderzoeken.

Bolsonaro wordt ervan verdacht een van de ‘aanstichters en morele daders’ te zijn van de schade aan het Braziliaanse parlementsgebouw, het presidentieel paleis en het hooggerechtshof. Die bestorming, waaraan honderden aanhangers van de oud-president deelnamen, gebeurde een week nadat Bolsonaro’s opvolger, de linkse Luiz Inacia Lula da Silva, werd beëdigd. Behalve Bolsonaro zullen nog andere namen van het vorige regime geviseerd worden door het onderzoek. Dat onderzoek moet ‘de aanstichting en morele leiding ophelderen van de antidemocratische handelingen die hebben geleid tot vandalisme en geweld in Brasilia’, aldus de mededeling van het parket. Een rechter van het Braziliaanse hooggerechtshof liet vervolgens weten dat de rol van de ex-president inderdaad zal onderzocht worden.

Bolsanoro nam eind december de wijk naar de Verenigde Staten. In de tweede ronde van de presidentsverkiezingen verloor hij van Lula, die al president van Brazilië was van 2003 tot 2011. Volgens het parket zette Bolsonaro ‘publiekelijk aan tot de uitvoering van een misdaad, door op sociale media een video te verspreiden waarin de eerlijkheid van de presidentsverkiezingen in twijfel werd getrokken’.

Die video werd twee dagen na de bestorming van de overheidsgebouwen gepubliceerd, maar intussen weggehaald. Hoewel de video dus pas na de bestorming online kwam, kan deze een ‘bewijskrachtig verband’ opleveren dat ‘een algemeen onderzoek naar Bolsonaro’s daden voor en na 8 januari’ rechtvaardigt.

Minister in opspraak

De Braziliaanse krant Folha de S. Paulo publiceerde vrijdag een document dat werd aangetroffen bij Bolsonaro’s minister van Justitie. In het document wordt beschreven welke maatregelen moesten worden genomen om het verkiezingsresultaat te annuleren bij winst door Lula. De krant meent dat de vondst van dit document kan aantonen dat de entourage van Bolsonaro een staatsgreep voorbereidde in geval van verlies bij de verkiezingen. De ontwerptekst voorzag immers de oprichting van een commissie die de stembusgang moest reguleren om het reeds bestaande kiescomité te vervangen. De oud-minister bevindt zich intussen in de Verenigde Staten. Hij beweert onschuldig te zijn en belooft snel naar zijn thuisland terug te keren.