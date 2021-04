Als Brazilië 1 miljard dollar hulp van de internationale gemeenschap zou krijgen, zou het in staat zijn de illegale ontbossing in het Amazonewoud met 40 procent terug te dringen. Dat heeft minister van Milieu Ricardo Salles vrijdag in een gesprek met AFP gezegd.

'Als we 1 miljard dollar hebben (...) vanaf mei voor een periode van twaalf maanden, is het mogelijk naar een beperking van de ontbossing met 30 à 40 procent te gaan', zei de minister in Brasilia. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro stuurde donderdag een brief naar zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden waarin hij zijn 'engagement' herhaalt om 'tegen 2030 elke illegale ontbossing in Brazilië uit te roeien'. De extreemrechtse leider voegde eraan toe dat dit doel enkel met 'belangrijke middelen' kon worden bereikt en dat hij hoopte op 'alle mogelijke steun' van de internationale gemeenschap, van bedrijven en van de burgersamenleving. Een cijfer gaf hij daarbij niet.

De Verenigde Staten juichten vrijdag het engagement van de Braziliaanse president toe, maar eisten 'onmiddellijke maatregelen' om 'concrete resultaten' te bereiken. Cacique Raoni Metuktire, een emblematische verdediger van het Amazonewoud, waarschuwde Biden meteen voor de 'leugens' van Jair Bolsonaro. 'Als die slechte president u iets zegt, negeer het dan. Hij wil de ontbossing toelaten en indringing op onze gronden stimuleren', zei de inheemse leider in een video op de sociale netwerken. Met 1 miljard dollar (830 miljoen euro) kan volgens Salles de controle op de illegale ontbossing verscherpt worden en kan een alternatieve economie gecreëerd worden voor de 25 miljoen mensen die in het noorden van Amazonië worden.

'Als we 1 miljard dollar hebben (...) vanaf mei voor een periode van twaalf maanden, is het mogelijk naar een beperking van de ontbossing met 30 à 40 procent te gaan', zei de minister in Brasilia. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro stuurde donderdag een brief naar zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden waarin hij zijn 'engagement' herhaalt om 'tegen 2030 elke illegale ontbossing in Brazilië uit te roeien'. De extreemrechtse leider voegde eraan toe dat dit doel enkel met 'belangrijke middelen' kon worden bereikt en dat hij hoopte op 'alle mogelijke steun' van de internationale gemeenschap, van bedrijven en van de burgersamenleving. Een cijfer gaf hij daarbij niet. De Verenigde Staten juichten vrijdag het engagement van de Braziliaanse president toe, maar eisten 'onmiddellijke maatregelen' om 'concrete resultaten' te bereiken. Cacique Raoni Metuktire, een emblematische verdediger van het Amazonewoud, waarschuwde Biden meteen voor de 'leugens' van Jair Bolsonaro. 'Als die slechte president u iets zegt, negeer het dan. Hij wil de ontbossing toelaten en indringing op onze gronden stimuleren', zei de inheemse leider in een video op de sociale netwerken. Met 1 miljard dollar (830 miljoen euro) kan volgens Salles de controle op de illegale ontbossing verscherpt worden en kan een alternatieve economie gecreëerd worden voor de 25 miljoen mensen die in het noorden van Amazonië worden.