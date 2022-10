Brazilië heeft vrede, eenheid en een levend Amazonewoud nodig, stelt Lula

‘Brazilië heeft nood aan vrede en eenheid.’ Dat heeft Luiz Inacio Lula da Silva zondagavond gezegd, nadat de kiescommissie liet weten dat hij als overwinnaar van de presidentsverkiezingen uit de bus is gekomen. De zeventiger voegde er aan toe dat zijn land niet langer ‘een paria’ wil zijn en terug op het internationale toneel verschijnt.

‘Brazilië is klaar om zijn leiderschap in de strijd tegen de klimaatcrisis te hervatten (…) Brazilië en de planeet hebben een levend Amazonewoud nodig’, stelde het linkse icoon in zijn overwinningstoespraak. ‘Vandaag laten we de wereld weten dat Brazilië terug is, het is te groot om te worden gedegradeerd tot deze trieste rol van paria in de wereld’, klonk het. Tijdens de ambtsperiode van zijn rivaal en voorganger Jair Bolsonaro raakte het grootste land van Latijns-Amerika diplomatiek geïsoleerd.

Bolsonaro kreeg internationaal onder meer forse kritiek omwille van zijn houding ten opzichte van de klimaatproblematiek en de recordontbossing van ’s werelds grootste regenwoud onder zijn bewind. De nieuwe president besloot verder dat hij de president van alle Brazilianen wil zijn, en niet enkel van degenen die voor hem hebben gestemd. ‘We zijn één volk, één natie. (…) Dit land heeft nood aan vrede en aan eenheid, want niemand wil leven in familie waar onenigheid heerst. Niemand wil wonen in een verdeeld land’, aldus Lula.