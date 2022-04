Het sterftecijfer als gevolg van het coronavirus ligt veel hoger dan het gemiddelde in Braziliaanse gemeenten waar een meerderheid bij de laatste presidentsverkiezingen voor de extreemrechtse president Jair Bolsonaro heeft gestemd.

Dat blijkt donderdag uit een Braziliaanse studie.

De vorsers van het Sociedade de Infectologia en van de Associação de Epidemiologia e Controle de Infecções van de zuidoostelijke deelstaat Minais Gerais vergeleken de resultaten van de verkiezingen van 2018 met de sterftegraad in de gemeenten van hun deelstaat en stelden vast dat het coronavirus harder heeft toegeslagen in gemeenten waar Bolsonaro de meeste stemmen haalde. De studie, waarbij gegevens van 21 januari tot 10 november 2021 werden geanalyseerd, onthulde dat de besmettingsgraad 30 procent hoger was in gemeenten waar Bolsonaro bij de tweede stemronde de meeste stemmen in de wacht had gesleept, namelijk 7.600 infecties per 100.000 inwoners. De sterftegraad lag er bovendien 60 procent hoger dan in gemeenten waar de meerderheid niet voor de president koos, 212 per 100.000 inwoners.

'Bolsonaro heeft de ernst van covid-19 ontkend, maakte promotie voor behandelingen waarvan de doeltreffendheid nooit bewezen is, verzette zich tegen de afstandsregels, het dragen van een mondmasker, quarantaines en andere beschermende maatregelen', legt co-auteur Carlos Starling uit. Volgens hem hebben de standpunten van het staatshoofd 'waarschijnlijk tot resultaat gehad dat de infectiegraad en de sterftegraad hoger was bij zijn aanhangers.'

Covid-19 eiste in Brazilië meer dan 660.000 doden. In absolute cijfers eiste de pandemie enkel in de Verenigde Staten een nog hogere tol.

