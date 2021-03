De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is naar het Hooggerechtshof gestapt om te proberen de coronabeperkingen, die door verschillende federale staten zijn opgelegd, terug te draaien.

Dat melden lokale Braziliaanse media. Donderdag werd het hoogste aantal besmettingen in 24 uur sinds het begin van de coronapandemie in Brazilië geregistreerd.

De regering van Bolsonaro heeft het Hooggerechtshof gevraagd om de decreten in het Federale District, waar de hoofdstad Brasilia is gelegen, evenals in Bahia en Rio Grande do Sul terug te draaien. Volgens de regering zouden de gouverneurs van de staten niet voldoende autoriteit hebben om de decreten uit te voeren.

Overbelast

Bolsonaro heeft herhaaldelijk het virus gebagatelliseerd en zich verzet tegen beperkingen om besmettingen te beteugelen. Brazilië is op dit moment het land met het tweede hoogste aantal ziektegevallen ter wereld, na de Verenigde Staten. De gezondheidszorg is in de meeste deelstaten overbelast. De Braziliaanse Fiocruz gezondheidsstichting spreekt van 'de grootste instorting van de medische infrastructuur in de geschiedenis', volgens plaatselijke berichten.

De laatste 24 uur werden 90.000 nieuwe infecties gemeld, evenals ongeveer 3000 sterfgevallen in verband met het virus. Uit een donderdag gepubliceerde enquête van opiniepeiler Datafolha blijkt dat 79 procent van de Brazilianen denkt dat de pandemie in hun land niet onder controle is.

