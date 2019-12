Brazilië heeft Facebook een boete van 6,6 miljoen real opgelegd voor het schandaal rond Cambridge Analytica. Omgerekend is dat ongeveer 1,5 miljoen euro. Facebook kan nog in beroep tegen de boete.

De Braziliaanse justitie legde de boete op na een onderzoek van ruim 1,5 jaar. Daarbij werd gekeken naar het onwettig delen van informatie van Braziliaanse Facebook-gebruikers. Volgens het Braziliaanse ministerie van Justitie ging het daarbij zeker om gegevens van 443.000 Brazilianen.

Niet alleen had hun informatie niet zomaar gedeeld mogen worden, ook had het Amerikaanse bedrijf de gevolgen van gekozen privacy-instellingen duidelijker moeten maken aan zijn gebruikers. Facebook is al in diverse landen beboet voor de zaak rond Cambridge Analytica. In juli schikte het bedrijf een zaak in de Verenigde Staten nog voor 5 miljard dollar.