Brazilianen naar de stembus, vrees voor geweld indien Bolsonaro verliest

Op 2 oktober kiezen de Brazilianen een nieuwe president. Volgens de peilingen zou de huidige rechtse president Jair Bolsonaro verliezen van zijn belangrijkste tegenstander, de centrumlinkse ex-president Luiz Ignacio Lula da Silva. De vraag is vooral of Bolsonaro, die al langer hints verspreidt over verkiezingsfraude, de fakkel zo maar zal doorgeven.

“Lula”, die al president was tussen 2003 en 2011, haalt in de peilingen al maanden rond de 10 procentpunten meer dan Bolsonaro, 45 tegenover 35 procent. Recent haalde Lula zelfs tot 48 procent, wat binnen de foutenmarge ligt voor een overwinning in de eerste ronde. In een eventuele tweede ronde zou Lula 54 procent halen, tegenover 39 procent voor Bolsonaro. In totaal doen elf kandidaten een gooi naar het presidentschap, maar naast Lula en Bolsonaro haalt niemand in de peilingen 10 procent. Beide heren waren in 2018 kandidaat bij de presidentsverkiezingen, maar uiteindelijk mocht ex-vakbondsleider Lula niet deelnemen vanwege een gevangenisstraf wegens fraude – volgens zijn aanhangers een politiek gemotiveerde veroordeling. Bolsonaro haalde het uiteindelijk met 55 procent van de vervanger van Lula en zette een extreemrechtse regering op poten. Hij voerde onder meer grote besparingen door in het onderwijs, de gezondheidszorg en de sociale zekerheid, moedigde de ontbossing in het Amazonegebied aan in het voordeel van economische belangen en startte een oorlog met feministische en LGBTQI-groepen door de genderideologie te verwerpen. Ondanks zijn controversiële agenda bleef Bolsonaro populair bij zijn aanhangers, tot hij door zijn lakse aanpak van de coronacrisis en weinig medeleven met de 680.000 dodelijke slachtoffers aan populariteit begon te verliezen. Vandaag steunt volgens peilingen nog minder dan 30 procent van de Brazilianen hem. Lula’s veroordeling werd vorig jaar dan weer geannuleerd door het Hooggerechtshof, wat hem politiek gezien opnieuw gelanceerd heeft. Toch gelooft Bolsonaro nog in zijn overwinning. Vorige week nog verzekerde hij dat hij de verkiezingen in één ronde zal winnen en dat het andere kamp dat onmogelijk zal klaarkrijgen. Zijn aanhangers verspreiden mee de boodschap dat het feit dat Bolsonaro niet verkozen wordt op 2 oktober het gevolg zou zijn van verkiezingsfraude. Dat doet vrezen voor een Braziliaanse versie van de bestorming van het Amerikaanse Capitool in januari vorig jaar. Ook de campagne werd gekenmerkt door geweld, vooral van Bolsonaro-aanhangers tegenover Lula-aanhangers. De afgelopen maanden kwamen nog duizenden Brazilianen op straat ter verdediging van de democratie.