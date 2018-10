Brazilianen kiezen nieuwe president

Er zijn verschillende kandidaten, maar het lijkt erop dat de Zuid-Amerikanen een keuze zullen maken tussen Jair Bolsonaro, een extreemrechtse kandidaat, en Fernando Haddad, de voormalige burgemeester van Sao Paulo én kandidaat van de veroordeelde ex-president Luiz Inácio Lula da Silva, die zelf uitgesloten is van deelname.

De 63-jarige extreemrechtse presidentskandidaat Jair Bolsonaro is de favoriet voor de eerste ronde. De voormalige legerkapitein zit niet verlegen om een racistische, seksistische of homofobe uitspraak meer of minder en dat gaat er bij een deel van de bevolking in als zoete koek. Zijn tegenstanders noemen hem "de Braziliaanse Trump": hij positioneert zichzelf als de "authentieke en recht-voor-de-raap"-kandidaat die weigert te buigen voor politieke correctheid. En net als Trump zien analisten in Bolsonaro een symptoom van de democratische crisis van het land.

Aan de linkerzijde zijn er twee kandidaten, maar frontrunner is toch voormalig minister van Onderwijs Fernando Haddad. De 55-jarige zoon van Libanese migranten werd door de nog immer populaire ex-president Lula, die in de cel zit wegens corruptie en dus niet mag deelnemen, aangeduid als kandidaat voor de Arbeidspartij (PT). Voor Lula uitgesloten werd van deelname, was Haddad zijn running mate.

In de laatste peilingen leidt Bolsonaro met ongeveer 32 procent. Haddad haalt 21 procent. Op een afstand volgen de andere kandidaten, zoals de centrumlinkse Ciro Gomes met 11 procent en de rechtse Geraldo Ackmin met 6,2 procent. Zij zijn bij voorbaat kansloos. Als niemand een absolute meerderheid haalt in de eerste ronde, komt er op 28 oktober een tweede ronde. Volgens peilingen zou de strijd tussen Bolsonaro en Haddad dan veel spannender worden.