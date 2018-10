Braziliaanse verkiezingen gaan tweede ronde in, net geen meerderheid voor extreemrechtse Bolsonaro

Met 88 procent van de stemmen geteld komt Jair Bolsonaro uit op 47,4 procent van de stemmen. In de waarschijnlijke tweede ronde neemt Bolsonaro het op 28 oktober op tegen de linkse kandidaat Fernando Haddad, die volgens de gedeeltelijke resultaten 27,6 procent van de stemmen veroverde.

Verwacht wordt dat de strijd tussen de tegenpolen Bolsonaro en Haddad in die tweede ronde veel spannender wordt. De 63-jarige Bolsonaro is een voormalige legerkapitein die niet verlegen zit om een racistische, seksistische of homofobe uitspraak en zich positioneert als 'recht-voor-de-raap'-kandidaat die weigert te buigen voor politieke correctheid.

Haddad is dan weer kandidaat van de linkse Arbeidspartij. De 55-jarige zoon van Libanese migranten was al eens minister van Onderwijs en geniet de steun van de immer populaire ex-president Lula da Silva. Die zit momenteel in de cel zit en mocht daarom niet deelnemen aan de verkiezingen. Voor Lula uitgesloten werd van deelname, was Haddad zijn running mate.