Braziliaanse regering ontslaat ambtenaar die president Bolsonaro ooit beboette

Een boete voor het illegaal vissen in een natuurpark verklaart mogelijk de afkeer van de huidige Braziliaanse president Jair Bolsonaro tegen zijn eigen milieuagentschap Ibama. De ambtenaar die de boete destijds ondertekende, is vorige week ontslagen.

Op 25 januari 2012 werd Jair Bolsonaro, toen nog een gewoon congreslid, betrapt terwijl hij aan het vissen was in het Tamoios Ecological Station, een zeereservaat voor de kust van Rio de Janeiro.

Bij de vaststelling van de overtreding waren verschillende ambtenaren betrokken. Maar het was José Olímpio Augusto Morelli, werkzaam voor het Braziliaanse milieuagentschap Ibama, die zijn handtekening zette onder de boete van 10.000 real (zo'n 2300 euro). Hij stelde ook het rapport op over het incident en hij was degene die een inmiddels beruchte foto nam van de betrapte Bolsonaro in witte zwembroek en met een vishengel.

Vete

Bolsonaro zou de aanvaring met Morelli en Ibama niet snel vergeten. Enkele weken na de boete al beschreef hij tijdens een toespraak in het congres hoe hij zich 'als een hond' behandeld had gevoeld tijdens het incident. En het jaar daarop probeerde hij met een wetsvoorstel Ibama-ambtenaren het recht te ontzeggen om een wapen te dragen. Hij moest uiteindelijk toegeven dat het om een wraakactie ging en trok het voorstel in.

Ook een poging om een persoonlijke vergunning aan te vragen om legaal te vissen in het beschermde gebied viel in dovemansoren bij het ministerie van Justitie.

President

Daarmee leek zijn strijd verloren - maar eind vorig jaar werd hij plots tot president van Brazilië verkozen. Bolsonaro richtte zijn pijlen meteen op Ibama en bestempelde het agentschap onder meer als een 'boetefabriek' die door radicale groenen wordt geleid.

De president kondigde aan om de middelen voor het agentschap aanzienlijk te beperken en grote delen van het Amazonewoud open te stellen voor land- en mijnbouw. Begin dit jaar diende de directeur van het milieuagentschap haar ontslag in na kritiek van Bolsonaro.

Morelli

Ook Morelli, de ambtenaar die in 2012 de boete had uitgeschreven, lijkt nu de gevolgen van het incident te dragen, schrijft de website Climate Home News. Hij werd op 28 maart zonder verdere uitleg uit zijn functie ontheven als hoofd Luchtoperaties in Brasília. Hij coördineerde er voor Ibama de luchtverkenningen naar illegale mijnbouw en houtkap in het Amazonewoud.

Als vastbenoemde ambtenaar kan hij niet zomaar ontslagen worden, maar wel overgeplaatst worden naar een minder prestigieuze en lager betaalde functie. Morelli twijfelt er niet aan dat de beslissing te maken heeft met de boete uit 2012, liet hij verstaan in de Braziliaanse media. In zijn departement werken negen werknemers op hetzelfde hiërarchische niveau, maar enkel Morelli werd uit zijn functie ontheven.