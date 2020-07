De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is besmet met het coronavirus. Dat heeft het staatshoofd dinsdag bevestigd na een positieve test in een militair ziekenhuis in de hoofdstad Brasilia.

De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft de Braziliaanse president 'een snel herstel' toegewenst. 'Geen enkel land is immuun, geen enkel land blijft gespaard en ook geen enkel individu is buiten bereik van het virus, zei WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus en de directeur spoeddiensten van de WHO Michael Ryan, zei dat 'een prins en een arme sukkelaar even kwetsbaar zijn tegenover het virus.'

Bolsonaro heeft herhaaldelijk de impact van het virus geminimaliseerd, ook al is Brazilië één van de meest getroffen landen wereldwijd door het virus. Het land telt 1,6 miljoen bevestigde infecties, en meer dan 65.000 overlijdens als gevolg van het virus. Het rechtse staatshoofd deed het virus altijd af als 'een lichte griep' en droeg op openbare optredens zelden een masker.

Nu heeft Bolsonaro het dus zelf zitten. Afgelopen weekend was Bolsonaro nog veel onder mensen. Op zaterdag was hij met een van zijn zoons en ministers bij een diner in de Amerikaanse ambassade ter gelegenheid van Onafhankelijkheidsdag. Hij vloog ook naar de staat Santa Catarina om poolshoogte te nemen nadat die staat was geteisterd door zware stormen.

Volgens berichten in de media vertoonde het staatshoofd eerder al de kenmerkende symptomen: hij had koorts en pijn in het lichaam. Op maandag droeg hij, in tegenstelling tot zijn gewoonte, een masker en adviseerde een medewerker om niet te dicht bij hem te komen.

De 65-jarige president heeft het longvirus lang gebagatelliseerd en omschreven als 'slechts een klein griepje'. Twee Braziliaanse ministers van Volksgezondheid namen al ontslag naar aanleiding van verschillen van inzicht met de president. Een aantal staten en steden heeft zelf beschermingsmaatregelen genomen. D

e laatste tijd bepleit Bolsonaro een snelle heropening van de economie van zijn land en inmiddels worden de beperkingen op veel plaatsen al versoepeld. In de miljoenenstad Rio de Janeiro zijn bijvoorbeeld al weer restaurants en bars geopend en gaan al veel mensen weer naar de strandpromenade op Copacabana.

Brazilië is een van de hardst getroffen landen. Het coronavirus is bij meer dan 1,6 miljoen Brazilianen vastgesteld. Covid-19 is tot nu toe meer dan 65.000 Brazilianen fataal geworden. Alleen de VS hebben meer besmettingen en doden.

Deskundigen zijn van mening dat de werkelijke cijfers nog aanzienlijk hoger zijn, want in Brazilië wordt maar heel weinig getest. De Braziliaanse regering heeft vanaf het begin de pandemie gebanaliseerd.

