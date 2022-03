De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is maandagavond opgenomen in het ziekenhuis nadat hij zich onwel voelde. Dat meldt de Braziliaanse pers.

De 67-jarige Bolsonaro kreeg in 2018 een messteek in de buik tijdens een campagnebijeenkomst voor de presidentsverkiezingen. Sindsdien heeft hij regelmatig darmproblemen. De president moest normaal gezien maandagavond aanwezig zijn op een ceremonie van de Republikeinse Partij. 'Ik ben er zeker van dat het goed gaat met de president, hij moet enkel een paar onderzoeken laten uitvoeren, daarom is hij hier niet', zei partijvoorzitter Marcos Pereira. Volgens de informatiewebsite G1 heeft de vrouw van Bolsonaro bevestigd dat het goed gaat met haar man. Minister van Communicatie Fabio Faria liet weten dat Bolsonaro onwel was. De extreemrechtse president werd in juli en in januari ook al opgenomen in het ziekenhuis voor darmproblemen. Sinds zijn aanval in 2018 werd hij al verschillende keren geopereerd.