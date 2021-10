Braziliaanse parlementscommissie stemt in met vraag om Bolsonaro aan te klagen

De parlementaire onderzoekscommissie naar de coronapandemie in Brazilië heeft dinsdagavond laat ingestemd met een slotrapport. Een van de aanbevelingen in dat rapport is president Jair Bolsonaro aan te klagen voor een tiental misdrijven, waaronder misdaad tegen de mensheid.