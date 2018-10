Braziliaanse minister van Defensie wil sluipschutters inzetten tegen gewapende criminelen

'Dat is een noodzakelijke reactie tegen het zichtbaar dragen van oorlogswapens in Rio, in het bijzonder door jongeren', verklaarde de generaal op de nationale radio. 'Het gaat hier niet om willekeurig doden. Er zijn duidelijke criteria nodig', verdedigde hij de inzet van snipers. 'De politie in Rio is erg dapper, maar ze hebben nood aan een ander soort steun.'

Heleno verwees naar het politie-optreden in de favela's of sloppenwijken, waar zwaarbewapende drugsbendes het voor het zeggen hebben.

Eerder op de dag had ook de gouverneur van Rio, Wilson Witzel, al het gebruik van sluipschutters verdedigd. Hij wil die inzetten tegen gewapende criminelen, zelfs als die niet direct een gevaar vormen voor de politie.