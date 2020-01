De Braziliaanse minister van Cultuur Roberto Alvim heeft vrijdag ontslag genomen nadat er zware kritiek gekomen was op een video die hij had gepost op Twitter. Daarop had hij volgens sommigen net iets te veel inspiratie gezocht bij nazileider Joseph Goebbels.

In de video, die op het Twitteraccount van het ministerie werd geplaatst, kondigt Alvim een nieuwe prijs aan voor de kunsten en breekt hij een lans voor nationalistische ideeën in de Braziliaanse kunst. 'De Braziliaanse kunst van het komende decennium zal heroïsch en nationalistisch zijn. Ze zal begiftigd zijn met een grote capaciteit voor emotionele betrokkenheid en ze zal betrokken zijn bij de dringende ambities van onze mensen, of het zal niets zijn', zo klonk het.

Dat lijkt verdacht veel op een citaat uit Peter Longerichs biografie van Goebbels, waarin de propagandaleider bijna woord voor woord hetzelfde zegt, maar dan over Duitsland. En dat was veel Brazilianen niet ontgaan.

Als klap op de vuurpijl is op de achtergrond muziek van Richard Wagner te horen, de favoriete componist van... Adolf Hitler.

Alvim reageerde eerst nog afwijzend en noemde de beschuldigingen een 'fabel van de linkerzijde'. Hij gaf wel toe dat er een 'toeval' zat in de gelijkenis tussen de twee citaten.

Vrijdag kondigde Alvim zijn ontslag aan op Facebook. Enkele minuten later bevestigde president Jair Bolsonaro op Twitter het ontslag. 'Spijtige uitspraken hebben zijn positie onhoudbaar gemaakt', klonk het.

