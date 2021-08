Braziliaans lagerhuis stemt door Bolsonaro bepleite kieshervorming weg

In Brazilië heeft het Huis van Afgevaardigden een door de rechtse president Jair Bolsonaro bepleite hervorming van het kiesstelsel verworpen. In plaats van het vereiste minimum van 308 stemmen, kregen de bondgenoten van Bolsonaro slechts 229 stemmen. Zo'n 218 afgevaardigden stemden tegen en één afgevaardigde onthield zich, luidt het in een verklaring van het lagerhuis van het Nationaal Congres.