Een magistraat van het Hooggerechtshof van Brazilië heeft donderdag twee nieuwe procedures nietig verklaard die ex-rechter Sergio Moro had aangespannen tegen ex-president Luiz Inacio Lula da Silva. Moro was eerder al 'bevooroordeeld' verklaard in de corruptiezaak waarvoor Lula 19 maanden in de cel zat.

Door de beslissing zijn alle door Sergio Moro verzamelde elementen ongeldig en starten de procedures van nul, waardoor een relatief snelle veroordeling in beroep onmogelijk wordt. De 75-jarige Lula zal dus zonder problemen kunnen deelnemen aan de presidentsverkiezingen in november 2022.

De populaire linkse politicus Lula was president tussen 2003 en 2011 en werd in 2018 in beroep veroordeeld tot 12 jaar cel, wegens corruptie en witwaspraktijken. In 2019 werd hij na 580 dagen in de gevangenis weer vrijgelaten na een arrest van het Hoogerechtshof. Door zijn veroordeling kon hij echter niet deelnemen aan de presidentsverkiezingen van 2018, hoewel hij voorop lag in de peilingen.

Door de beslissing zijn alle door Sergio Moro verzamelde elementen ongeldig en starten de procedures van nul, waardoor een relatief snelle veroordeling in beroep onmogelijk wordt. De 75-jarige Lula zal dus zonder problemen kunnen deelnemen aan de presidentsverkiezingen in november 2022. De populaire linkse politicus Lula was president tussen 2003 en 2011 en werd in 2018 in beroep veroordeeld tot 12 jaar cel, wegens corruptie en witwaspraktijken. In 2019 werd hij na 580 dagen in de gevangenis weer vrijgelaten na een arrest van het Hoogerechtshof. Door zijn veroordeling kon hij echter niet deelnemen aan de presidentsverkiezingen van 2018, hoewel hij voorop lag in de peilingen.