Het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft dinsdag de celstraf van oud-president Luiz Inácio Lula da Silva fors ingekort. Lula ziet zijn verblijf in de gevangenis teruggebracht van 12 jaar en een maand naar 8 jaar en 10 maanden. Daardoor komt de 73-jarige ex-president al vanaf september in aanmerking voor een halfopen gevangenisregime of huisarrest, zo melden lokale media.

De rechters spraken zich uit nadat de verdediging van Lula beroep had aangetekend tegen de celstraf. Ze hielden onder andere rekening met de gevorderde leeftijd van de politicus. De debatten waren live te volgen via YouTube.

Lula werd begin 2018 veroordeeld tot 12 jaar en een maand cel, voor zijn rol in een omkoopschandaal. Die straf zit hij sinds 7 april vorig jaar uit. Zijn dossier was gelinkt aan het grootschalige corruptieonderzoek Lava Jato (Car Wash), dat onder meer de link tussen politici en het staatsbedrijf Petrobras onderzoekt. Ten tijde van het presidentschap van Lula zou het oliebedrijf 'commissies' hebben uitbetaald in ruil voor de toekenning van boorplatformen en andere concessies.

Door zijn opsluiting kon Lula niet deelnemen aan de presidentsverkiezingen in oktober 2018, waarin hij nochtans de favoriet was. Zijn afwezigheid draaide uit in het voordeel van de extreemrechtse kandidaat Jair Bolsonaro, die op 1 januari de eed aflegde als president van Brazilië.

Lula zelf was van 2003 tot 2010 president. De vroegere schoenpoetser moderniseerde tijdens zijn ambtsperiode het land en zag ook de economie sterk groeien. Zijn sociale beleid maakte hem erg populair bij de armere bevolkingsgroepen, ondanks de groeiende bezorgdheid over corruptie in zijn regering.