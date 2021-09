Steeds meer tankstations in het Verenigd Koninkrijk sluiten de deuren bij gebrek aan bevoorrading. De regering overweegt onder meer het leger in te zetten om het gebrek aan vrachtwagenchauffeurs op te vangen. Dat tekort hangt ook samen met de brexit.

Het Brits-Nederlandse olie- en gasconcern Shell ziet bij bepaalde tankstations in het Verenigd Koninkrijk lange rijen ontstaan nu branchegenoten BP en ExxonMobil stations hebben moeten sluiten omdat ze niet langer brandstof hebben.

Shell is naar eigen zeggen bezig met een aanpassing van de leveringsplanning om aan die grotere vraag te kunnen voldoen. Het bedrijf heeft ongeveer duizend pompstations in het Verenigd Koninkrijk. Volgens persbureau Reuters zouden sommige stations van Shell inmiddels ook geen brandstof meer hebben. BP zegt dat er bij minstens vijftig van zijn ruim 1.200 Britse pompstations tekorten zijn aan bepaalde brandstoffen. Sommigen zijn helemaal dicht. BP is bezig pompstations met een grote vraag van klanten van extra brandstof te voorzien, net als locaties langs snelwegen of belangrijke verkeersknooppunten.

Leger? Buitenlanders?

Volgens de BBC zijn topministers bijeengekomen om het brandstoftekort te bespreken. Minister van Transport Grant Shapps zei eerder aan de Britse omroep dat niets uitgesloten wordt om te helpen met de bevoorrading van de raffinaderijen naar de tankstations.

Er zijn, meldt de BBC, ongeveer 100.000 vrachtwagenchauffeurs te kort in het Verenigd Koninkrijk. Dat tekort heeft te maken met covid en met de brexit. Media berichten dat de regering overweegt om het leger in te schakelen, maar de minister van Transport verklaarde aan de BBC dat er 'technische problemen' zijn met die aanpak. In principe mogen soldaten geen privévoertuigen besturen.

Vervoersverenigingen riepen de regering op om de visabeperkingen, die sinds de brexit van kracht zijn voor buitenlandse werknemers, te versoepelen, maar daar wil Shapps niet van weten. Hij wil niet, zei hij aan de BBC, dat Britse vrachtwagenchauffeurs afhaken omdat ze 'ondergraven' worden door goedkopere concurrenten uit de EU.

