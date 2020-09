Als gevolg van de brand in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos vervroegt de Europese Commissie de voorstelling van de langverwachte hervorming van het Europese migratiebeleid naar 23 september.

Dat heeft commissievoorzitster Ursula von der Leyen maandag aangekondigd. Het nieuwe migratie- en asielpact werd reeds herhaaldelijk uitgesteld en was nu voorzien voor 30 september.

'We zijn overeengekomen dat de publicatie reeds op 23 september zal plaatsvinden', verklaarde ze op een persconferentie. 'Door de debatten te versnellen, hopen we beter resultaten te boeken'. De brand op het Griekse eiland Lesbos wordt gezien als een bewijs van de mislukking van het migratiebeleid van de EU en de verdeeldheid tussen de Europeanen, vijf jaar na de asielcrisis van 2015.

Procedures versnellen

Het nieuwe pact moet ook oplossingen bevatten om de asielprocedures te versnellen om te vermijden dat asielzoekers eeuwig in kampen zoals Moria verblijven.

De Europese Unie en Griekenland praten over een mogelijk gezamenlijk beheer van het centrum dat dat van Moria moet vervangen.

'De laatste dagen zijn we samen beginnen nadenken over de bouw van een centrum door de Griekse autoriteiten, dat ook door de Europese autoriteiten kan worden beheerd', verklaarde Ursula von der Leyen. 'Maar het is belangrijk dat we nadenken over alle verantwoordelijkheden. Daarvoor is een gedetailleerd protocolakkoord nodig'. (Belga)

