'Alles is aan het branden. Het geraamte, dat dateert uit de 19e eeuw aan de ene kant en van de 13e eeuw aan de andere kant, daar zal niets van overblijven', aldus woordvoerder André Finot van de kathedraal. 'Het wordt nu afwachten of het gewelf, dat de kathedraal beschermt, ook wordt getroffen.'

Viceburgemeester Emmanuel Grégoire laat dan weer weten dat een van de torens van de kathedraal is ingestort. Hij spreekt van 'enorme schade' en stelt dat reddingswerkers zoveel mogelijk kunstwerken proberen te redden. 'De prioriteit is om de omgeving te beveiligen en de toeristen en de burgers te beschermen van het instortingsgevaar', klinkt het nog.

Volgens BFMTV was de 93 meter hoge toren te hoog voor de brandweerlieden.

President Emmanuel Macron gaat naar de plaats van de brand, net als premier Édouard Philippe. Macron zou om 20.00 uur een toespraak houden over de nationale dialoog, maar die werd door de brand uitgesteld. 'De Notre-Dame van Parijs staat in brand. De emotie van heel het land. Mijn gedachten zijn bij alle katholieken en alle Fransen. Zoals al mijn landgenoten ben ik triest om dit onderdeel van ons te zien branden', aldus Macron op Twitter.

'Levend symbool van het katholiek geloof'

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag getwitterd het 'vreselijk' te vinden de Notre-Dame in Parijs te zien branden. 'Het is zo vreselijk die enorme brand in de Notre-Dame in Parijs te zien. Misschien dienen blusvliegtuigen ingezet. Snel handelen moet', aldus de bewoner van het Witte Huis. Zijn echtgenote Melania zei dat haar 'hart is gebroken', en te 'bidden dat iedereen veilig en wel is'.

De VN-organisatie voor Cultuur Unesco liet weten 'zich achter Frankrijk te scharen om dit onschatbaar patrimonium te redden en te rehabiliteren'. 'Een belangrijke plaats van het katholiek geloof is aan het branden', zei het Franse episcopaat bij monde van woordvoerder Vincent Neymon. De kathedraal is een 'levend symbool van het katholiek geloof'.

De klokken van de Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele in Brussel hebben om 22.30 uur gedurende zeven minuten geluid naar aanleiding van de brand in de beroemde Notre-Dame kathedraal in Parijs. 'De Belgische Kerk is ontzet en teneergeslagen omwille van de vernieling van dit symbool van geloof en geschiedenis. We voelen mee met het verdriet van de Fransen', zei woordvoerder Tommy Scholtes van de bisschoppenconferentie van België.