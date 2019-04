De brandweer die nu al verschillende uren probeert om de zware brand in de Notre-Dame kathedraal in Parijs onder controle te krijgen, is erin geslaagd om de 'structuur' van het monument 'in zijn geheel te redden', zo heeft de brandweercommandant ter plaatse gezegd.

'We kunnen aannemen dat de structuur van de Notre-Dame in zijn geheel is gered en gevrijwaard', aldus brandweercommandant van Parijs, Jean-Claude Gallet. 'Het vuur is afgenomen in intensiteit', liet ook de Franse staatssecretaris Laurent Nuñez weten, al vraagt hij om 'extreem voorzichtig' te blijven.

Een woordvoerder van de kathedraal verklaarde inmiddels dat enkele belangrijke katholieke voorwerpen gered zijn kunnen worden. Het gaat onder andere om de doornenkroon.

Een van de torens van de kathedraal is ingestort. Volgens BFMTV was de 93 meter hoge toren te hoog voor de brandweerlieden. Viceburgemeester Emmanuel Grégoire sprak al van 'enorme schade' en stelde dat reddingswerkers zoveel mogelijk kunstwerken proberen te redden. 'De prioriteit is om de omgeving te beveiligen en de toeristen en de burgers te beschermen van het instortingsgevaar', klinkt het nog.

Het Franse parket heeft een onderzoek geopend naar de oorzaak van de brand. In een communiqué liet het parket maandagavond weten dat het de 'onopzettelijke vernieling door brand' onderzoekt. De onderzoekers houden ernstig rekening met de piste van een 'accidentele brand door werken aan het dak van de kathedraal', zou een bron dichtbij het onderzoek hebben gezegd.

Macron: 'We zullen deze kathedraal heropbouwen'

'Het ergste is vermeden, ook al is de strijd nog niet helemaal gewonnen', verzekerde de Franse president Emmanuel Macron maandagavond. Hij uitte zijn erkenning voor de zowat 500 brandweermensen die de vlammen sinds 18.50 uur onder controle proberen te krijgen en prees hun moed. 'We zullen, allen samen, deze kathedraal heropbouwen', zei de president ter plaatse aan de verzamelde pers, 'want dat is wat de Fransen verwachten, want dat is wat onze geschiedenis verdient'.

'De Notre-Dame is onze geschiedenis, onze literatuur, onze verbeelding, de plek waar we al onze grootse momenten hebben beleefd', aldus nog Macron, die onder andere werd vergezeld door premier Edouard Philippe en burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo.

De VN-organisatie voor Cultuur Unesco liet weten 'zich achter Frankrijk te scharen om dit onschatbaar patrimonium te redden en te rehabiliteren'. 'Een belangrijke plaats van het katholiek geloof is aan het branden', zei het Franse episcopaat bij monde van woordvoerder Vincent Neymon. De kathedraal is een 'levend symbool van het katholiek geloof'.

Ook de Belgische premier Charles Michel heeft zijn steun betuigd. Hij liet via twitter weten erg geëmotioneerd te zijn. 'Victor Hugo, een deel van de Geschiedenis van Frankrijk, van Europa. Mijn gedachten voor en mijn steun aan onze Franse vrienden', twitterde de premier maandagavond.

Ook minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, Didier Reynders, reageerde al via de sociale media. 'Triest om een dergelijk deel van het werelderfgoed te zien branden. We zijn solidair met onze Franse vrienden en de brandweer', tweette hij.

De klokken van de Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele in Brussel hebben om 22.30 uur gedurende zeven minuten geluid naar aanleiding van de brand in de beroemde Notre-Dame kathedraal in Parijs. 'De Belgische Kerk is ontzet en teneergeslagen omwille van de vernieling van dit symbool van geloof en geschiedenis. We voelen mee met het verdriet van de Fransen', zei woordvoerder Tommy Scholtes van de bisschoppenconferentie van België.

Nationale collecte voor herstel

In Frankrijk zal er een nationale collecte worden gehouden voor de heropbouw van de Notre-Dame. De geldinzameling zal vanaf dinsdag worden georganiseerd door de Franse instelling Fondation du patrimoine. Dat heeft de instelling zelf laten weten.

'Om tegemoet te komen aan de vele verzoeken heeft de Fondation du patrimoine beslist om een nationale collecte te houden voor de heropbouw van de Notre-Dame van Paris', luidt het in een communiqué. De collecte zal beschikbaar zijn vanaf dinsdag 16 april 's middags op de website www.fondation-patrimoine.org. De Fondation du patrimoine is een privéorganisatie die zich inzet voor de bescherming en promotie van het Franse patrimonium.