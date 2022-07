Brand in Yosemite bestrijkt al bijna 1.000 hectare

Honderden brandweerlui proberen maandag nog steeds om de brand in het bekende natuurpark Yosemite, in Californië, onder controle te krijgen. De vlammen komen alsmaar dichter bij de sector Mariposa Grove, waar honderden van ’s werelds grootste sequoia’s staan. De brand bestrijkt intussen ongeveer 945 hectare.

‘De brand is absoluut niet onder controle’, zegt parkwoordvoerder Nancy Philippe. De weersverwachtingen helpen niet: het blijft de komende dagen ook in het westen van de Verenigde Staten droog en warm. ‘We doen alles om de brand te blussen.’

Op dit moment zijn al 545 brandweermannen aan de slag, maar de komende uren zal dat aantal nog verder verhogen.

Dit deel van het park werd grotendeels heraangelegd en werd in 2018 weer toegankelijk voor het publiek. Sommige van de bomen in de sector zijn al meer dan 3.000 jaar oud. De grootste is 83 meter hoog en heeft een omtrek van elf meter. De tweede grootste boom, Grizzly Giant, wordt intussen alvast voorbereid op de komst van de vlammen, door hem voortdurend water te geven.

Evacuaties vanwege de op 7 juli uitgebroken Washburn Fire gebeurden in de plaats Wawona in het park zelf en onder honderden kampeerders dicht bij Wawona.