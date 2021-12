Na een Israëlische luchtaanval is brand uitgebroken in de containerhaven van de Syrische stad Latakia, meldt de Syrische staatstelevisie. Het gaat om de tweede luchtaanval door Israël in de maand december. Er zou ook schade zijn aan de gevel van een ziekenhuis, woningen en winkels.

'De Israëlische 'agressie' heeft grote materiële schade aangericht en het in kaart brengen daarvan is nog gaande', zegt het Syrische ministerie van Defensie in een verklaring. Latakia is de belangrijkste havenstad van het land.

Schaduwoorlog

Israël is de afgelopen maanden een zogenoemde 'schaduwoorlog' begonnen op doelen in Syrië die zijn gekoppeld aan Iran. De milities van Iran onder leiding van Hezbollah in Libanon hebben nu de macht over uitgestrekte gebieden in het oosten, zuiden en noordwesten van Syrië, evenals bij de Libanees-Syrische grensgebieden. Israël heeft gezegd dat het als doel heeft om de militaire aanwezigheid van Teheran in Syrië te beëindigen, die volgens inlichtingenbronnen de afgelopen jaren is uitgebreid.

