De Zuid-Afrikaanse autoriteiten onderzoeken mogelijke brandstichting en/of nalatigheid na de brand die gisteren de parlementsgebouwen in Kaapstad heeft vernield.

Jean-Pierre Smith, commissaris voor de veiligheid in Kaapstad, liet op nieuwszender eNCA weten dat hij 'sprakeloos' is over hoe dit kon gebeuren in het parlementscomplex. Hij verwees naar een enorm gat in de beveiliging. De kosten voor de heropbouw van het historische bouwwerk worden geschat op honderden miljoenen euro.

Smith sprak ook van ernstige tekortkomingen die te wijten zouden kunnen zijn aan slecht onderhoud. 'Zo was het elektriciteitssysteem niet automatisch uitgeschakeld en waren de ventilatiesystemen blijven werken. Daarnaast werd het automatische brandalarm pas na een lange vertraging geactiveerd', klinkt het.

Minister van Openbare Werken en Infrastructuur Patricia de Lille zei dat een 49-jarige man morgen voor de rechter zou verschijnen op beschuldiging van onder meer inbraak, diefstal en brandstichting nadat hij op camera was betrapt bij het betreden van het leegstaande gebouw.

Meer dan 70 brandweerlieden probeerden urenlang het vuur onder controle te krijgen. Pas deze ochtend lukte dat.

De Zuid-Afrikaanse autoriteiten onderzoeken mogelijke brandstichting en/of nalatigheid na de brand die zondag de parlementsgebouwen in Kaapstad heeft verwoest. © Belga Image

De Zuid-Afrikaanse autoriteiten onderzoeken mogelijke brandstichting en/of nalatigheid na de brand die zondag de parlementsgebouwen in Kaapstad heeft verwoest. © Belga Image

President Cyril Ramaphosa spreekt de pers toe aan het parlement. © Belga Image

Jean-Pierre Smith, commissaris voor de veiligheid in Kaapstad, liet op nieuwszender eNCA weten dat hij 'sprakeloos' is over hoe dit kon gebeuren in het parlementscomplex. Hij verwees naar een enorm gat in de beveiliging. De kosten voor de heropbouw van het historische bouwwerk worden geschat op honderden miljoenen euro. Smith sprak ook van ernstige tekortkomingen die te wijten zouden kunnen zijn aan slecht onderhoud. 'Zo was het elektriciteitssysteem niet automatisch uitgeschakeld en waren de ventilatiesystemen blijven werken. Daarnaast werd het automatische brandalarm pas na een lange vertraging geactiveerd', klinkt het. Minister van Openbare Werken en Infrastructuur Patricia de Lille zei dat een 49-jarige man morgen voor de rechter zou verschijnen op beschuldiging van onder meer inbraak, diefstal en brandstichting nadat hij op camera was betrapt bij het betreden van het leegstaande gebouw. Meer dan 70 brandweerlieden probeerden urenlang het vuur onder controle te krijgen. Pas deze ochtend lukte dat.