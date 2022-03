In de Oekraïense kerncentrale Zaporizja is een brand uitgebroken na beschietingen door Russische troepen. Dat meldt de woordvoerder van de centrale. De brandweer kan de brandhaard niet bereiken. Een reactor zou ook geraakt zijn.

'Na een beschietingen door Russische troepen op de kerncentrale Zaporizja, is een brand uitgebroken, aldus woordvoerder Andri Toez in een video die via Telegram is verspreid.

Zaporizja levert een kwart van de stroom in Oekraïne en is de grootste kerncentrale van Europa.

Toez zei ook dat de brandweer door de beschietingen niet bij de brandhaard geraakt en een reactor van de centrale ook geraakt is, volgens Ostoroznho Novosti het Telegram-kanaal van Dozhd, 1 van de Russische media die recentelijk door de Russische regering uit de ether genomen werden. Toez zei ook dat er geen dreiging is om radio-activiteit te verspreiden. Energie-experten zouden op Oekraïense TV verklaard hebben dat het bijna onmogelijk is om de reactor op te blazen. Daarmee spraken ze de minister Dmytro Kuleba van buitenlandse zaken tegen, die op Twitter waarschuwde voor een catastrofe '10 keer groter dan Tsjernobyl.'

Live stream Zaporizja

Eerder op de avond had de Oekraïense ambassadeur in Duitsland Andrik Melnik verklaard dat Rusland de kerncentrale Zaporizja in Enerhodar in het zuidoosten van het land zou bezetten. Dat vertelde hij aan Bild TV. 'Er is niks meer onder onze controle', zei Melnyk. Officiële bevestiging moet echter nog volgen.

De burgemeester van de nabijgelegen stad Enerhodar, Dmitro Orlov, deed via de berichtendienst een oproep om de gevechten uit veiligheidsoverwegingen onmiddellijk stop te zetten. De burgemeester had eerder nog melding gemaakt van ongeveer 100 Russische militaire voertuigen in het gebied.

De kerncentrale is de grootste van Europa. Russische troepen probeerden de centrale de afgelopen dagen te veroveren. Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) had de strijdende partijen opgeroepen om af te zien van geweld in de omgeving van de kerncentrale.

