De brand in het vluchtelingenkamp van Moria dwong Artsen Zonder Grenzen (AZG) om alle medische diensten voor de vluchtelingenpopulatie te onderbreken, inclusief de kinderkliniek.

Tijdens verschillende branden in het vluchtelingenkamp van Moria op het Griekse eiland Lesbos is bijna het volledige kamp in vlammen opgegaan. Ongeveer 12.000 mannen, vrouwen en kinderen moesten gedwongen op de vlucht.

De brand dwong Artsen Zonder Grenzen (AZG) om alle medische diensten voor de vluchtelingenpopulatie te onderbreken, inclusief de kinderkliniek, zo meldt de hulporganisatie, die spreekt van 'het tragische orgelpunt van een jarenlange orkestrering van menselijk leed dat het Europese en Griekse migratiebeleid met zich meebrengt.'

Onverantwoorde quarantaine

'Dat de brand net nu uitbrak is hoegenaamd geen verrassing. De inwoners van het kamp zitten al 5 jaar vast in onmenselijke, onveilige en onhygiënische omstandigheden, waarvan 5 maanden in een lockdown', zegt AZG. 'Daarbovenop kwam vorige week de totaal onverantwoorde beslissing van de Griekse autoriteiten om het volledige kamp onder verplichte en strikte quarantaine te zetten, nadat de eerste COVID-19-patiënt onder de bewoners van het kamp werd bevestigd.'

Artsen Zonder Grenzen dringt er al wekenlang bij de Griekse gezondheids- en migratieautoriteiten op aan om een adequaat COVID-19-responsplan voor Moria op te zetten. 'De Griekse autoriteiten zijn er niet in geslaagd een dergelijke respons te ontwikkelen. De EU en haar lidstaten hebben de verantwoordelijkheid afgewezen en bijna niets gedaan om deze situatie op te lossen', klinkt het.

'De as van Moria is een trieste getuige van die verwaarlozing en mislukking. We kunnen alleen maar hopen dat hetzelfde beleid van onmenselijke opsluiting niet uit deze as verrijst.'

Vluchtelingen worden ondergebracht op schepen en in tenten

De migraten die door de brand dakloos zijn geworden, zullen ondergebracht worden op schepen en in tenten. Dat heeft de minister van Migratie, Notis Mitarachi, gezegd. Mitarachi reisde ondertussen af naar Lesbos. Door de brand zijn 12.000 migranten dakloos op het eiland met 85.000 inwoners.

Tijdens zijn bezoek waarschuwde de minister voor het breken van de wet. 'Dat zullen we niet tolereren', zei hij terwijl hij het vuur aanschouwde. De regering in Athene gaat ervan uit dat de brand door sommige migranten is aangestoken uit angst voor de eerste coronagevallen in het vluchtelingenkamp. De mensen die in het kamp verbleven en op de vlucht sloegen voor de vlammen, zijn nu door de politie buiten de dorpen verzameld om botsingen met de lokale bevolking te vermijden, zei Mitarchi.

Athene kondigde ook aan dat twee transportschepen van de marine donderdag migranten zouden ophalen, terwijl ook een Griekse rederij een schip heeft aangeboden. Daarnaast worden woensdagavond al zowat 400 onbegeleide kinderen van Lesbos naar het vasteland gebracht.

