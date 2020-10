In Rome is het in de nacht van zaterdag op zondag tot confrontaties gekomen tussen extreemrechtse manifestanten en de politie. De manifestanten kwamen op straat om de protesteren tegen de coronamaatregelen.

Zo'n 200 militanten van de neofascistische groep Forza Nuova gooiden met objecten, zoals vuurpijlen, naar de agenten en staken vuilnisbakken in brand. Ze waren samengekomen op de Piazza del Popolo in het historisch centrum van de stad. Zes personen zijn opgepakt en twee agenten raakten gewond, bericht de krant La Repubblica. De incidenten volgen na de beslissing om een avondklok in te stellen in drie regio's in het land, Lazio, Lombardije en Campania. Een nacht voordien waren er protesten in Napels, dat in Campania ligt. De voorbije 24 uur zijn 20.000 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Italië, een record. In totaal zijn sinds het begin van de pandemie al een half miljoen Italianen besmet en 37.000 doden gevallen. Premier Giuseppe Conte verklaarde dat hij geen nieuwe lockdown wil. In de lente ging het land voor twee maanden op slot. Wel zou de eerste minister zondag nieuwe beperkingen kunnen aankondigen, zoals het verkorten van de openingstijden van restaurants en bars en het sluiten van openbare sportscholen en zwembaden.