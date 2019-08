In Bolivia breiden de bosbranden van de voorbije dagen ondanks de inspanningen van de brandweer en de inzet van een blusvliegtuig nog verder uit. Zaterdag stond al 950.000 hectare in brand, zo blijkt uit cijfers van de autoriteiten.

De vlammen zouden inmiddels 32 procent van het Chiquitanowoud hebben vernield. Maar liefst 1.871 gezinnen uit 11 gemeenten en 35 inheemse gemeenschappen zijn getroffen.

Het blusvliegtuig, een Boeing Supertanker 747-400 die de regering van een Amerikaanse firma huurt, zal na het doven van de brandhaarden in de bergen nabij Ipiás worden ingezet boven de Tucavaca vallei in de Pantanal, het grootste draslandgebied ter wereld dat zich uitstrekt over delen van Brazilië, Bolivia en Paraguay.

Vervolgens zal het vliegtuig ook blusoperaties uitvoeren in de bergen van Otuquis, in Charagua aan de grens met Paraguay en in het noorden in de regio's San Matías, San Rafael en San Miguel de Velasco, zo liet de bevoegde minister weten.