Bosbranden hebben al meer dan 2.000 hectare verwoest in Bretoens natuurgebied

De bosbranden die het natuurgebied van de Monts d’Arrée in Bretagne teisteren, hebben sinds het begin van de zomer al zo’n 2.060 hectare verwoest. Dat hebben de autoriteiten maandag bekendgemaakt. Normaal gezien blijft het westen van Frankrijk eerder gespaard van dergelijke branden.

In het departement Finistère zijn de meeste branden inmiddels onder controle na sinds zaterdag 290 hectare te hebben verwoest, aldus de prefectuur. Alleen op een terrein nabij Brasparts zijn nog 160 brandweerlieden ter plaatse. In het aangrenzende departement Morbihan zijn ’talrijke branden uitgebroken of opnieuw uitgebroken in de gemeenten Locoal-Mendon, Marzan en Surzur’, met ongeveer 60 hectare aan terrein getroffen, klinkt het.

De brand die dit weekend het kustplaatsje Erdeven, in de buurt van het schiereiland Quiberon, trof, legde 44 hectare in de as. Nog in het westen brak er ook brand uit in Maine-et-Loire. Daar werden ongeveer 180 brandweerlieden gemobiliseerd en ging al 170 hectare bos in vlammen op. In regio liggen granaten uit de Eerste Wereldoorlog begraven en sommige daarvan zijn mogelijk geëxplodeerd. Maar volgens de brandweer is de situatie in het gebied intussen ‘helemaal onder controle’ en vormen de granaten en explosies geen gevaar meer.

Wetenschappers stellen dat de huidige toename van extreme weersomstandigheden (met name hittegolven, droogte en branden) een rechtstreeks gevolg is van de opwarming van de aarde, waarbij de uitstoot van broeikasgassen hun intensiteit, duur en frequentie doen toenemen.