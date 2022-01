De hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell heeft woensdag tijdens een bezoek aan de frontlinie in het oosten van Oekraïne buurland Rusland gewaarschuwd voor de 'desastreuze gevolgen' van een eventuele militaire interventie.

'We zijn hier eerst en vooral om de volle steun van de Europese Unie voor de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne te bevestigen', verklaarde Borrell tijdens een persconferentie met de Oekraïense buitenlandminister Dmytro Kuleba. 'Elke militaire agressie tegen Oekraïne zal desastreuze gevolgen en een grote kostprijs hebben.'

Dat Borrell voor het eerst het oosten van Oekraïne bezocht, achtte hij gerechtvaardigd in het licht van het 'geopolitieke landschap dat zeer snel evolueert'. Daar woedt al jaren een conflict tussen het Oekraïense leger en pro-Russische separatisten. De voorbije weken verzamelden zich vele tienduizenden Russische soldaten aan de grens, wat de speculaties over een militaire interventie voedt.

De VS en de EU waarschuwden al meermaals dat zo'n interventie tot zware sancties zou leiden. Borrell en Kuleba blijven intussen ijveren voor een de-escalatie. Het is zowel de doelstelling van Kiev als van de Europese Unie 'om via diplomatieke middelen te komen tot een de-escalatie zodat Moskou de spanningen vermindert en zijn agressieve intenties achterwege laat', zo stelde Kuleba.

Overleg

Op 9 en 10 januari houden Rusland en de Verenigde Staten overleg in Genève. Terwijl het Kremlin in de gesprekken met Washington de Oekraïense crisis wil verbinden aan de aanwezigheid van de Navo in oostelijk Europa, drong Borrell erop aan dat 'de EU en Oekraïne betrokken moeten worden bij elke discussie over de veiligheid in Europa'.

Ook de Franse buitenlandminister Jean-Yves Le Drian herhaalde woensdag nogmaals dat de Europeanen 'volledig betrokken moeten worden' wanneer het over de veiligheidsarchitectuur op het oude continent gaat. In telefoongesprekken met Borrell en zijn Duitse, Italiaanse en Poolse collega's hamerde hij op 'het belang van een nauwe coördinatie onder Europeanen'.

'Ik heb de verantwoordelijkheid van de Europeanen onderstreept om, met concrete voorstellen, actief bij te dragen en deel te nemen aan de voorbereiding en het voeren van deze discussies met Rusland', stelde Le Drian in een schriftelijke verklaring die hij na afloop van de gesprekken de wereld instuurde.

Op 12 januari vindt een overleg tussen Rusland en de Navo plaats. Op 13 januari is er een ontmoeting in het kader van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). In deze twee formats schuiven ook de Europeanen mee aan tafel.

'We zijn hier eerst en vooral om de volle steun van de Europese Unie voor de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne te bevestigen', verklaarde Borrell tijdens een persconferentie met de Oekraïense buitenlandminister Dmytro Kuleba. 'Elke militaire agressie tegen Oekraïne zal desastreuze gevolgen en een grote kostprijs hebben.' Dat Borrell voor het eerst het oosten van Oekraïne bezocht, achtte hij gerechtvaardigd in het licht van het 'geopolitieke landschap dat zeer snel evolueert'. Daar woedt al jaren een conflict tussen het Oekraïense leger en pro-Russische separatisten. De voorbije weken verzamelden zich vele tienduizenden Russische soldaten aan de grens, wat de speculaties over een militaire interventie voedt. De VS en de EU waarschuwden al meermaals dat zo'n interventie tot zware sancties zou leiden. Borrell en Kuleba blijven intussen ijveren voor een de-escalatie. Het is zowel de doelstelling van Kiev als van de Europese Unie 'om via diplomatieke middelen te komen tot een de-escalatie zodat Moskou de spanningen vermindert en zijn agressieve intenties achterwege laat', zo stelde Kuleba. OverlegOp 9 en 10 januari houden Rusland en de Verenigde Staten overleg in Genève. Terwijl het Kremlin in de gesprekken met Washington de Oekraïense crisis wil verbinden aan de aanwezigheid van de Navo in oostelijk Europa, drong Borrell erop aan dat 'de EU en Oekraïne betrokken moeten worden bij elke discussie over de veiligheid in Europa'. Ook de Franse buitenlandminister Jean-Yves Le Drian herhaalde woensdag nogmaals dat de Europeanen 'volledig betrokken moeten worden' wanneer het over de veiligheidsarchitectuur op het oude continent gaat. In telefoongesprekken met Borrell en zijn Duitse, Italiaanse en Poolse collega's hamerde hij op 'het belang van een nauwe coördinatie onder Europeanen'. 'Ik heb de verantwoordelijkheid van de Europeanen onderstreept om, met concrete voorstellen, actief bij te dragen en deel te nemen aan de voorbereiding en het voeren van deze discussies met Rusland', stelde Le Drian in een schriftelijke verklaring die hij na afloop van de gesprekken de wereld instuurde. Op 12 januari vindt een overleg tussen Rusland en de Navo plaats. Op 13 januari is er een ontmoeting in het kader van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). In deze twee formats schuiven ook de Europeanen mee aan tafel.