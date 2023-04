Borrell roept EU-lidstaten op om te patrouilleren in Straat van Taiwan

Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, heeft de marines van de EU-lidstaten opgeroepen om te patrouilleren in de Straat van Taiwan. Afgelopen dinsdag had Borrell al gezegd dat het eiland “cruciaal” is voor Europa.

Europa moet “zeer aanwezig zijn in deze kwestie die ons economisch, commercieel en technologisch aangaat”, schreef Borrell in een opiniestuk in de Franse krant Journal du Dimanche. “Daarom roep ik de Europese mariniers op om in de Straat van Taiwan te patrouilleren om te laten zien dat Europa zich inzet voor de vrijheid van scheepvaart in dit absoluut cruciale gebied”.

Borrell had eerder al laten vallen dat de Straat van Taiwan “de meest strategische zeestraat ter wereld is, wat handel betreft”. “Taiwan maakt absoluut deel uit van onze strategische perimeter om de vrede te garanderen, om onze belangen te verdedigen”, schreef Borrell nog in het opiniestuk.

Ongeveer 20 militaire schepen – de helft uit China en de helft uit Taiwan – waren volgens Reuters verwikkeld in een impasse bij de gevoelige middenlijn van de Straat van Taiwan 2 weken geleden.

De oproep van de Europese buitenlandvertegenwoordiger kwam er na de controversiële uitspraken van de Franse president Emmanuel Macron. Die zei recentelijk dat “het ergste zou zijn te denken dat wij als Europeanen meelopers moeten zijn in de kwestie Taiwan, en ons moeten aanpassen aan het Amerikaanse ritme en de Chinese overreactie”.

China en Taiwan worden sinds 1949 afzonderlijk bestuurd, maar Peking beschouwt het democratische eiland als een deel van zijn grondgebied. De voorbije maanden zijn de spanningen rond het gebied erg opgelopen, onder meer na diplomatieke ontmoetingen tussen de VS en Taiwan.