Donderdag was een nieuwe offday voor Boris Johnson, wiens positie al wankelt door illegale coronafeestjes. Eerst stapte een naaste medewerker op, Munira Mirza. Haar ontslag werd gevolgd door nog vier ontslagen.

De Britse premier Boris Johnson zou nog een vijfde nauwe medewerker verliezen. Het gaat om adviseur Elena Narozanski, die verantwoordelijk was voor vrouwenbeleid, cultuurbeleid en extremisme. Dat meldt de doorgaans goed geïnformeerde blog Conservative Home. Eerder hadden ook al vier andere vertrouwelingen van Johnson afscheid genomen van Downing Street.

Topadviseur

Zo verloor de premier donderdag beleidschef en politiek topadviseur Munira Mirza. Volgens het Britse tijdschrift The Spectator waren Johnsons uitlatingen over de sociaaldemocratische oppositieleider Keir Starmer de druppel. In een debat in het parlement had de premier zijn rivaal Starmer verweten dat die destijds in diens functie bij justitie de roemruchte BBC-presentator en seksmisdadiger Jimmy Savile had laten lopen.

Johnson oogstte met zijn uithaal meteen forse kritiek, ook uit eigen kring. Zijn gedrag werd vergeleken met dat van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Het is al lang duidelijk dat Starmer als hoofd van de openbaar aanklagers niet betrokken was bij het besluit Savile, die in 2011 stierf, niet te vervolgen.

Mirza, al 14 jaar een bondgenoot van de premier, 'diens brein' sinds de tijd dat Johnson burgemeester van Londen was, eiste tevergeefs excuses voor de aanval van Johnson en dus nam ze ontslag. 'Ik ben ervan overtuigd dat het fout was om deze week te suggereren dat Starmer er persoonlijk verantwoordelijk voor was dat Saville aan gerechtigheid ontsnapte', schreef Mirza in haar ontslagbrief.

Volgens Laura Kuenssberg, chef politiek van de BBC, is het ontslag van grote betekenis. 'Haar keuze om publiekelijk een punt te maken, nadat ze gedurende zovele controverses loyaal was gebleven, zendt een luide en duidelijke boodschap uit: dat zelfs een van de naaste bondgenoten van de premier gelooft dat het nu wel is geweest'.

Partygate

Na Mirza volgden nog communicatiedirecteur Jack Doyle, stafchef Dan Rosenfield, en eerste privésecretaris Martin Reynolds. De drie mannen waren verwikkeld in het 'Partygate'-schandaal.

Volgens aanhangers van de premier en regeringsleden toont hun vertrek aan dat de regeringsleider de beloofde cultuuromslag doorvoert.

Johnson staat als gevolg van de vele berichten over lockdownfeestjes waarbij hij en/of zijn medewerkers betrokken waren, onder grote druk. In een onderzoeksrapport over 'Partygate' werd enkele dagen geleden nog een falend leiderschap gehekeld.

De Britse premier Boris Johnson zou nog een vijfde nauwe medewerker verliezen. Het gaat om adviseur Elena Narozanski, die verantwoordelijk was voor vrouwenbeleid, cultuurbeleid en extremisme. Dat meldt de doorgaans goed geïnformeerde blog Conservative Home. Eerder hadden ook al vier andere vertrouwelingen van Johnson afscheid genomen van Downing Street.Zo verloor de premier donderdag beleidschef en politiek topadviseur Munira Mirza. Volgens het Britse tijdschrift The Spectator waren Johnsons uitlatingen over de sociaaldemocratische oppositieleider Keir Starmer de druppel. In een debat in het parlement had de premier zijn rivaal Starmer verweten dat die destijds in diens functie bij justitie de roemruchte BBC-presentator en seksmisdadiger Jimmy Savile had laten lopen. Johnson oogstte met zijn uithaal meteen forse kritiek, ook uit eigen kring. Zijn gedrag werd vergeleken met dat van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Het is al lang duidelijk dat Starmer als hoofd van de openbaar aanklagers niet betrokken was bij het besluit Savile, die in 2011 stierf, niet te vervolgen.Mirza, al 14 jaar een bondgenoot van de premier, 'diens brein' sinds de tijd dat Johnson burgemeester van Londen was, eiste tevergeefs excuses voor de aanval van Johnson en dus nam ze ontslag. 'Ik ben ervan overtuigd dat het fout was om deze week te suggereren dat Starmer er persoonlijk verantwoordelijk voor was dat Saville aan gerechtigheid ontsnapte', schreef Mirza in haar ontslagbrief.Volgens Laura Kuenssberg, chef politiek van de BBC, is het ontslag van grote betekenis. 'Haar keuze om publiekelijk een punt te maken, nadat ze gedurende zovele controverses loyaal was gebleven, zendt een luide en duidelijke boodschap uit: dat zelfs een van de naaste bondgenoten van de premier gelooft dat het nu wel is geweest'.Na Mirza volgden nog communicatiedirecteur Jack Doyle, stafchef Dan Rosenfield, en eerste privésecretaris Martin Reynolds. De drie mannen waren verwikkeld in het 'Partygate'-schandaal. Volgens aanhangers van de premier en regeringsleden toont hun vertrek aan dat de regeringsleider de beloofde cultuuromslag doorvoert. Johnson staat als gevolg van de vele berichten over lockdownfeestjes waarbij hij en/of zijn medewerkers betrokken waren, onder grote druk. In een onderzoeksrapport over 'Partygate' werd enkele dagen geleden nog een falend leiderschap gehekeld.