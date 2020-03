De Britse premier Boris Johnson waarschuwt alle Britten in een brief voor de moeilijke tijden die het land de komende weken nog zal doormaken, in de strijd tegen het coronavirus.

Bij Johnson werd eerder deze week ook corona vastgesteld. In de brief sluit de premier niet uit dat er nog striktere maatregelen genomen zullen worden. 'Ik vind het belangrijk eerlijk met jullie te spreken - we weten dat de zaken slechter zullen worden voor ze weer beter worden', aldus Johnson in de brief die zaterdagavond gepubliceerd werd door Downing Street. 'We treffen de juiste voorbereidingen, en hoe meer we de regels volgen, hoe minder levens we moeten betreuren en hoe sneller het leven weer normaal wordt.'

De longziekte eiste in Groot-Brittannië al 1.020 mensenlevens, het aantal bevestigde besmettingen ligt op 17.300. Behalve Johnson zijn in Groot-Brittannië ook zijn minister van Volksgezondheid Matt Hancock en prins Charles besmet. Na lang aarzelen voerde Johnson afgelopen maanden ook een verbod in op niet-essentiële verplaatsingen. Begin maart nog had Johnson trots verkondigd dat hij mensen de hand had geschud die in een ziekenhuis verbleven. Daar waren ook COVID-19-patiënten bij. Toen zei de Britse premier dat hij dat opnieuw zou doen.

In de brief legt Johnson nog eens uit waarom de voorbije weken maatregelen getroffen werden. Hij begrijpt dat 'deze disruptie' moeilijkheden met zich meebrengt. 'Als te veel mensen op hetzelfde moment ernstig ziek worden, zal de National Health Service (NHS) dit niet meer kunnen dragen. (...) Daarom geven we een eenvoudige opdracht: jullie moeten thuis blijven.'

Volgende week krijgen de 30 miljoen Britse gezinnen de brief in de bus.

