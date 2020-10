Het Verenigd Koninkrijk kan best verder leven met een no-deal als de onderhandelingen met de Europese Unie na de Brexit zouden vastlopen. Dat heeft de Britse premier Boris Johnson zondag gezegd in een talkshow op de BBC.

Terwijl de deadline voor een akkoord nadert, lopen de onderhandelingen over een toekomstig Europees-Brits handelsakkoord voor geen meter. Op 31 januari heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten, maar die dag trad ook een overgangsperiode in werking. Die houdt in dat het VK nog tot eind dit jaar deel blijft uitmaken van de Europese douane-unie en van de interne markt. Intussen voeren Brussel en Londen onderhandelingen over een bilateraal handelsakkoord, dat moet garanderen dat ook de 'economische brexit' op 1 januari 2021 ordentelijk verloopt.

Johnson en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen hielden zaterdag een digitaal overleg. Nadien maakten ze bekend dat Brussel en Londen intensief gaan samenwerken om een handelsakkoord te bereiken. Maar amper een dag later benadrukt de Britse premier dat Londen 'best verder kan zonder een deal'.

