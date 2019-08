De Britse premier Boris Johnson zal komend weekend, in de marge van de G7 in het Franse Biarritz, de steun van de Amerikaanse president Donald Trump zoeken voor de nominatie van oud-minister van Financiën George Osborne als de nieuwe topman van het IMF.

De traditie wil dat een Europeaan de leiding van het IMF op zich neemt, reden waarom de Europese Unie begin deze maand de Bulgaarse Kristalina Georgieva nomineerde.

Het Internationaal Monetair Fonds zoekt een nieuwe directeur omdat Christine Lagarde vanaf 1 november de Europese Centrale Bank gaat leiden. Het is gebruikelijk dat Europa de leiding van het IMF op zich neemt en een Amerikaan de Wereldbank bestuurt.

De Europese Unie nomineerde drie weken geleden oud-eurocommissaris Georgieva als IMF-directeur. Momenteel bekleedt zij een topfunctie bij de Wereldbank, maar Boris Johnson legt zich bij die nominatie dus niet neer.

Hij hoopt de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen George Osborne te steunen, en niet EU-kandidaat Georgieva.

Dat de Britten al met een been buiten de Europese Unie staan, is daar niet vreemd aan.

Osborne was van 2010 tot 2016 minister van Financiën onder premier David Cameron. Op dit moment is hij hoofdredacteur van de krant The Evening Standard. Tijdens de recente voorzittersverkiezingen bij de Conservatieve Partij sprak hij zijn steun voor Johnson uit.