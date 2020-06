De Britse premier Boris Johnson heeft de oprichting van een commissie over ongelijkheid aangekondigd. Er is 'veel meer dat we moeten doen', aldus Johnson in de krant The Telegraph, maar het Verenigd Koninkrijk mag niet proberen 'het verleden te herschrijven' door historische symbolen te verwijderen.

In de krant zegt hij dat hij een commissie zal oprichten, die 'alle aspecten van ongelijkheid' zal onderzoeken, zoals op de arbeidsmarkt, de gezondheidszorg of nog universitaire studies. Volgens Johnson heeft het immers geen zin 'gewoon te zeggen dat we grote vooruitgang hebben geboekt in de aanpak van racisme'. 'Er is veel meer dat we moeten doen.'

Johnson veroordeelde ook de 'extreemrechtse misdadigers' bij de gewelddadige protesten van zaterdag in Londen. Daarbij zijn meer dan 100 mensen opgepakt.

Johnson vindt dat Groot-Brittannië zijn culturele landschap en complexe geschiedenis niet kan 'fotoshoppen', omdat dit een vervorming van het verleden zou zijn. 'Als we beginnen met het opschonen van de verslaglegging en het verwijderen van de beelden van iedereen behalve degenen wier houding overeenkomt met de onze, zijn we verwikkeld in een grote leugen, een vervorming van onze geschiedenis', aldus Johnson.

Johnson verdedigde ook Winston Churchill en zei dat het 'absurd en betreurenswaardig' was dat het monument van de voormalige premier in gevaar zou zijn gekomen. 'Hij was een held.' Het beeld van de oorlogspremier Churchill (1874-1965) is tijdens antiracismedemonstraties besmeurd en actievoerders dreigen het te vernielen.

