De Britse premier Boris Johnson zal in het Lagerhuis niet aanwezig zijn op een spoeddebat over de regels, ondanks enkele schandalen rond Johnson en zijn partij. De premier moest zich normaal daar maandagnamiddag verantwoorden, maar zal er dus niet geraken, liet hij weten.

Johnson en zijn partij kwamen onder druk door beschuldigingen van favoritisme tegenover zijn partijgenoten. De schandalen rond Johnson en zijn partij stapelen zich de laatste tijd op.

De oppositie vroeg nadrukkelijk om zijn aanwezigheid maandagnamiddag in het Lagerhuis. 'Hij moet deelnemen aan dit debat, zich verantwoorden voor zijn fouten en zijn excuses hiervoor aanbieden', zegt Keir Starmer, de voorzitter van de progressieve oppositiepartij Labour.

Vorige week ontstond een politieke rel nadat Johnson een hervorming van de parlementaire regels had gesteund om sancties te voorkomen tegen Tory-parlementslid Owen Paterson. Paterson kwam in opspraak voor zijn lobbyactiviteiten. De premier krabbelde snel terug. Paterson gaf zelf zijn ontslag als parlementslid.

Daarnaast onthulde de krant The Sunday Times dit weekend dat bijna alle voormalige penningmeesters van de Conservatieven op voorspraak van de Tory-premiers in de adelstand werden verheven. Voor een donatie van minstens 3,5 miljoen euro, werden ze zo verzekerd van een levenslang zitje in het Hogerhuis. De verkoop van adellijke titels is verboden in Groot-Brittannië.

'Het land kreeg nog geen excuses aangeboden voor zijn (Johnsons) poging om andere regels te creëren voor zijn partij dan voor de rest", zegt Wendy Chamberlain. "Er zijn heel wat belangenconflicten die onderzocht moeten worden', aldus nog het liberaal-democratische parlementslid.

