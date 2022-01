De Britse premier Boris Johnson heeft dinsdag gezegd dat hij niet op de hoogte was dat de lockdownparty in de tuin van Downing Street 10, in mei 2020, verboden was. Volgens de premier zou niemand hem hierover hebben ingelicht. Dat schrijft de Britse omroep BBC dinsdagmiddag.

"Niemand heeft me gewaarschuwd dat dit tegen de regels was", zei de premier. "Anders zou ik het wel hebben onthouden."

Dominic Cummings, zijn voormalige hoofdadviseur, zou hem wel gewaarschuwd hebben, schreef hij maandag op zijn blog. Twee andere Downing Street-medewerkers bevestigen dit verhaal. Cummings zegt dat hij Johnson wel degelijk op de hoogte heeft gebracht dat het feestje de coronaregels zou breken. Maar de premier "wuifde dit weg" en liet het feest alsnog doorgaan. Cummings beschuldigt Johnson nu van liegen tegen het parlement.

Johnson heeft zich net zoals vorige week geëxcuseerd voor het parlement. Toen beweerde hij dat hij dacht dat een tuinfeest in zijn ambtswoning tijdens de eerste coronalockdown een werkbijeenkomst was. Nadhim Zahawi, de Britse minister van Onderwijs, nam het voor Johnson op en beweerde dat de premier hier inderdaad van overtuigd was.

Johnson verontschuldigde zich vorige week alleen voor de indruk die was gewekt, maar gaf niet toe regels te hebben overtreden. Ook nu bood hij zijn excuses aan voor de 'verkeerde inschattingen' die zijn gemaakt, maar bleef hij ontkennen dat hij wist dat het feest illegaal was.

Binnenkort verschijnt het verslag van topambtenaar Sue Gray, die de aantijgingen tegen Johnson en zijn entourage onderzocht. Op de vraag of Johnson zou aftreden wanneer er bewijs zou zijn dat hij fout heeft gehandeld, antwoordde hij: "Laten we kijken wat het rapport zegt".

