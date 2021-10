De Britse premier Boris Johnson is vastbesloten om het Verenigd Koninkrijk na de huidige crisis herop te bouwen tot een beter land dan voor de brexit.

Dat heeft hij zaterdag gezegd voor de start van het jaarlijkse congres van zijn Conservatieve Partij in Manchester. Het Verenigd Koninkrijk kampt momenteel met een zware bevoorradingscrisis, die onder andere het gevolg is van de coronacrisis en het vertrek uit de Europese Unie.

'We hebben covid niet doorstaan om terug te keren naar de situatie van daarvoor', sprak de regeringsleider.

Hij kondigde 'doortastende beslissingen' aan om tegemoet te komen aan de prioriteiten van de Britten, zoals banen, veiligheid en klimaatverandering. 'Dit alles toont aan dat wij ons woord houden, en nu is het tijd om verder te gaan, niet alleen om te herstellen maar om (de dingen) beter herop te bouwen'.

Het grote jaarlijkse congres van de Tories, dat van zondag tot en met woensdag plaatsvindt, is voor de partijleider een gelegenheid om zijn troepen toe te spreken. Zijn grote toespraak is gepland voor woensdag.

Lege rekken

Johnson, die in juli 2019 aan het hoofd van zijn partij kwam te staan en enkele maanden later de parlementsverkiezingen won met de belofte om de 'brexit te realiseren', moet de Britten nu overtuigen van de voordelen van het door hem zo opgehemelde vertrek uit de EU. Het land wordt momenteel echter geconfronteerd met meerdere crisissen, zoals stijgende gasprijzen en de slechte bevoorrading in supermarkten en benzinestations door een gebrek aan vrachtwagenchauffeurs. De premier schrijft dit toe aan het snelle herstel van de wereldeconomie na de pandemie, en aan de uitzonderlijke vraag als gevolg van paniekaankopen bij benzinestations.

Maar de brexit maakt de gevolgen van de pandemie nog zo prangend. In een poging om het tekort aan vrachtwagenchauffeurs en ander personeel aan te pakken en lege schappen met Kerstmis te voorkomen, heeft de Britse regering het immigratiebeleid tijdelijk versoepeld. Zo worden er tot 10.500 tijdelijke werkvisa toegekend. Daarnaast zullen vanaf maandag ongeveer 200 militairen worden ingezet voor de bevoorrading van benzinestations, waar zich al twee weken lange wachtrijen vormen.

Lees ook: Waarom de brexit wel degelijk een rol speelt in de Britse brandstoffencrisis

Dat heeft hij zaterdag gezegd voor de start van het jaarlijkse congres van zijn Conservatieve Partij in Manchester. Het Verenigd Koninkrijk kampt momenteel met een zware bevoorradingscrisis, die onder andere het gevolg is van de coronacrisis en het vertrek uit de Europese Unie.'We hebben covid niet doorstaan om terug te keren naar de situatie van daarvoor', sprak de regeringsleider. Hij kondigde 'doortastende beslissingen' aan om tegemoet te komen aan de prioriteiten van de Britten, zoals banen, veiligheid en klimaatverandering. 'Dit alles toont aan dat wij ons woord houden, en nu is het tijd om verder te gaan, niet alleen om te herstellen maar om (de dingen) beter herop te bouwen'. Het grote jaarlijkse congres van de Tories, dat van zondag tot en met woensdag plaatsvindt, is voor de partijleider een gelegenheid om zijn troepen toe te spreken. Zijn grote toespraak is gepland voor woensdag. Johnson, die in juli 2019 aan het hoofd van zijn partij kwam te staan en enkele maanden later de parlementsverkiezingen won met de belofte om de 'brexit te realiseren', moet de Britten nu overtuigen van de voordelen van het door hem zo opgehemelde vertrek uit de EU. Het land wordt momenteel echter geconfronteerd met meerdere crisissen, zoals stijgende gasprijzen en de slechte bevoorrading in supermarkten en benzinestations door een gebrek aan vrachtwagenchauffeurs. De premier schrijft dit toe aan het snelle herstel van de wereldeconomie na de pandemie, en aan de uitzonderlijke vraag als gevolg van paniekaankopen bij benzinestations. Maar de brexit maakt de gevolgen van de pandemie nog zo prangend. In een poging om het tekort aan vrachtwagenchauffeurs en ander personeel aan te pakken en lege schappen met Kerstmis te voorkomen, heeft de Britse regering het immigratiebeleid tijdelijk versoepeld. Zo worden er tot 10.500 tijdelijke werkvisa toegekend. Daarnaast zullen vanaf maandag ongeveer 200 militairen worden ingezet voor de bevoorrading van benzinestations, waar zich al twee weken lange wachtrijen vormen.