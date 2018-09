Boris Johnson lanceert nieuwe aanval tegen Theresa May

De Britse ex-minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson heeft een nieuwe aanval gelanceerd tegen premier Theresa May.

Johnson, die in juli ontslag nam als buitenlandminister uit onvrede met de volgens hem te gematigde koers van de premier, wil dat May het voorbeeld volgt van de Amerikaanse president Donald Trump. 'Het moment is aangebroken voor deze Conservatieve regering om aan te tonen hoe het Verenigd Koninkrijk na de Brexit een gelukkige en dynamische economie kan worden', zo schrijft hij in zijn wekelijkse column in de Daily Telegraph.

De krant ziet er een nieuwe poging in van Johnson om de Conservatieve Partij over te nemen.